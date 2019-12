L’est du Canada représenté au forum de l’assurance-emploi

Action-Chômage Côte-Nord et l’organisme Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers (A.S.T.S.) du Nouveau-Brunswick étaient à Gatineau le 6 décembre dernier pour prendre part au Forum sur l’assurance-emploi. Ce sont une quarantaine d’intervenants de différents milieux qui ont pris part à cette rencontre annuelle.

Les principaux sujets traités lors du forum concernaient les développements du service de versement des prestations, le processus de recours du programme de l’assurance-emploi, une revue des éléments de la plate-forme du nouveau gouvernement, un état des lieux du programme des travailleurs étrangers temporaires et une Table ronde, pour clore la journée, portant sur l’avenir du programme de l’assurance-emploi.

Le problème du trou noir, principal cheval de bataille d’Action-Chômage et de l’A.S.T.S., a été abordé par différents intervenants tout comme le redécoupage des régions administratives de l’assurance-emploi, dont les résultats sont attendus pour septembre 2020.

Bien qu’ils auraient souhaité discuter d’avantage du trou noir, Line Sirois d’Action- Chômage et Fernand Thibodeau de l’A.S.T.S. sont sortis satisfaits du forum : « Le trou noir a été à l’ordre

du jour, ce qui est déjà une victoire considérant qu’il n’y a pas si longtemps encore, cette réalité était complètement ignorée » a indiqué Mme Sirois. La nouvelle ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’oeuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, qui devait prendre part à cette rencontre, a malheureusement dû annuler sa présence pour des raisons personnelles.