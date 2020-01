Parrains et marraines recherchés

Le Carrefour jeunesse emploi de la Haute-Côte-Nord (CJE HCN) est à la recherche de parrains et marraines afin de dynamiser l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants du territoire. Les personnes recherchées doivent demeurer en Haute-Côte-Nord et avoir envie de transmettre leur amour de la région.

Comme l’explique Jeni Sheldon, agente de migration au CJE HCN, les nouveaux arrivants qui passent par Place aux jeunes n’ont souvent pas de repères, de contacts ou de connaissances quand ils arrivent.

« Ils doivent essayer de s’intégrer par eux-mêmes et ce n’est pas toujours facile. C’est pourquoi nous lançons un programme de parrainage », mentionne-t-elle.

Grâce aux parrains et marraines, les nouveaux venus auront une personne ressource à portée de mains. « Nous allons jumeler des gens du même village qui ont sensiblement les mêmes intérêts. Il ne s’agit pas d’un contrat, mais plutôt d’une entente amicale. Il n’y a aucune obligation pour les parrains et marraines », précise Mme Sheldon.

Jusqu’à maintenant, un seul jumelage a été créé avec une nouvelle famille des Escoumins. Le rôle des parrains et marraines est de leur faire découvrir la région ainsi que les plaisirs qu’on y retrouve.

« La nouvelle famille m’a confirmé que le jumelage l’a vraiment aidée à s’intégrer, connaître les services et entreprises de la municipalité. Pour elle, cela a fait une grosse différence », indique l’agente de migration.

Inscription

Pour les personnes intéressées à devenir parrains ou marraines, il faut remplir le formulaire accessible à https://forms.gle/ZMXWKP85e6rTrXrb7. Par la suite, s’il y a lieu, une personne, un couple ou une famille sera jumelé avec vous, selon vos intérêts.

Le Carrefour jeunesse emploi de la Haute-Côte-Nord a pour mission d’accompagner et de guider les jeunes adultes de 15 à 35 ans dans leurs démarches d’autonomie personnelle et sociale, en les aidant dans leur persévérance scolaire et dans leur cheminement vers l’emploi.