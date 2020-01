Myriam Deschênes sur la voie de la guérison

Les derniers examens passés par Myriam Deschênes, jeune femme de Forestville atteinte d’un cancer, ont dévoilé qu’il n’y a plus de lymphocytes dans son corps. Une bonne nouvelle arrivée juste à temps pour la période des Fêtes.

C’est le 12 décembre dernier qu’elle a appris que ses traitements étaient très efficaces. « Mon lymphome a eu peur et il est parti. Autrement dit, je n’ai plus rien », mentionne-t-elle émotivement. Myriam avait reçu le diagnostic d’un lymphome hodgkinien classique scléro-nodulaire de stade trois en septembre 2019.

Toutefois, la jeune femme devra poursuivre ses traitements afin de s’assurer que la maladie est bel et bien derrière elle. « Le protocole de mon lymphome est de 12 traitements et je n’aurai pas le choix de les suivre même si je n’ai plus rien. Ce n’est pas le temps de prendre une chance au cas où il y aurait une petite cellule cancéreuse cachée », affirme Myriam Deschênes.

Même si elle a vécu beaucoup de stress, Myriam n’a jamais cessé d’avoir confiance en elle et en la vie. « Je sais que ce n’est pas encore terminé, mais c’est une belle preuve que les efforts ont porté fruit et que la porte de sortie est proche », ajoute-t-elle.

Campagnes de financement

Myriam a vu la communauté forestvilloise être touchée par sa cause très peu de temps après son diagnostic. Une somme de plus de 9 000 $ a été amassée par différents moyens afin de subvenir aux besoins de la petite famille. La jeune femme a dû arrêter de travailler pour pouvoir se soigner, mais les factures devaient tout de même être payées.

« Je ne connais pas à quoi ressemblera mon futur et si d’autres surprises tomberont sur mon chemin. Par contre, je sais aujourd’hui que peu importe ce qui pourra arriver, j’ai tous les atouts autour de moi pour me permettre de continuer », conclut-elle.