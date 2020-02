Le Festival de la famille toujours en action

Le Festival de la famille de Forestville, organisme créé en 2017, est toujours en action malgré la diminution du nombre d’activités depuis les deux dernières années.

Johannie Gaudreault

« À l’été 2017, nous avons organisé une journée d’activités qui nous a demandé beaucoup de préparation et les bénévoles se sont essoufflés », précise Natacha Canuel, présidente du Festival de la Famille. Un spectacle pour enfants, une course en couleurs, un souper méchoui et une représentation du Coco Country Band étaient au rendez-vous.

Depuis, les campagnes de financement se sont poursuivies, mais les activités beaucoup moins. « On a organisé une sortie au cinéma pour aller voir la Reine des neiges 2 en novembre dernier. Une trentaine d’enfants ont participé et nous avons eu beaucoup de plaisir », mentionne Mme Canuel.

La première mission de l’organisme est de rassembler les familles autour d’un même événement. « C’est Jean-Yves Michaud et moi qui avons décidé de créer le Festival de la Famille parce qu’on trouvait qu’il manquait d’événement familial à Forestville », soutient la présidente.

Recruter des bénévoles et amasser des fonds, ce n’est pas chose facile, selon Natacha Canuel. « Je me suis entourée de ma famille (Michel et Chantal Canuel), mais il fallait plus de bénévoles pour amasser des sous », affirme-t-elle.

Aujourd’hui, le comité est formé de cinq personnes, soit Natacha Canuel, Michel Canuel, Chantal Canuel, Christine Boies et Caroline Murray. « On se serre les coudes, mais on ne peut plus participer à des campagnes de financement d’envergure comme la cagnotte des Lions qui demande énormément de temps et d’énergie », dévoile Mme Canuel.

Toutefois, des subventions sont demandées et d’autres formes de financement sont mis en place comme Opération nez rouge.

À venir

Des activités s’en viennent pour l’année 2020. Dès le 26 mars, le Festival de la Famille de Forestville accueillera Chassomaniak au sous-sol de l’église. « Nous obtiendrons un pourcentage sur la vente de billets ainsi que les profits du bar », précise Natacha Canuel. Les billets sont en vente auprès des membres du conseil d’administration mentionnés ci-haut.

De plus, le comité aimerait organiser un spectacle extérieur au courant de l’été. « On aimerait faire quelque chose de plus petit. On n’est pas fixé encore, mais restez à l’affût », annonce la présidente.