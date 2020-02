Finale régionale des Jeux du Québec : Le Club l’Envol rafle 30 médailles et 26 rubans

Les 14 gymnastes du Club l’Envol de Forestville qui ont pris part à la finale régionale des Jeux du Québec, au Stade Ménard-Soucy de Baie-Comeau les 15 et 16 février, ont rapporté 30 médailles et 26 rubans.

Johannie Gaudreault

Deux nouvelles recrues du club local, soit Élisabeth et Annabelle Tremblay, ont fait leur preuve dans la catégorie R4, 15 ans et plus. Élisabeth a remporté la médaille d’or à la poutre, l’argent au sol et le bronze au tumbling, ce qui lui a permis de terminer au troisième rang pour le total des appareils. Quant à sa compatriote Annabelle, elle a terminé ex-aequo en première position au trampoline.

Dans la catégorie, R5 13-14 ans, Jade Bouchard a mis la main sur l’argent au saut, le bronze au tumbling, les rubans de quatrième, cinquième, sixième et septième position respectivement au trampoline, à la barre, à la poutre et au sol, pour obtenir la quatrième place au cumulatif des appareils.

Émy Poirier, qui performait dans la même catégorie, a raflé l’or au trampoline, l’argent à la poutre et les rubans de cinquième et septième rang à la barre et au sol.

11-12 ans

Les 11-12 ans en R4 et R5 se sont exercés en après-midi en dominant complètement cette catégorie. Andréa Pelchat (R5) a mérité les médailles d’or au saut, trampoline, sol, tumbling, l’argent à la poutre ainsi que le bronze à la barre. Elle est ainsi montée sur la plus haute marche du podium pour le total des appareils.

Emma Tremblay, quant à elle, s’est emparée de la médaille d’argent au tumbling, du bronze à la barre, au trampoline, au sol et au saut ainsi que du ruban de la sixième position à la poutre pour terminer avec le bronze au cou lors du cumulatif des appareils.

Kelly-Ann Tremblay, avec une routine de poutre à faire frissonner, a raflé facilement la médaille d’or, l’argent à la barre et les rubans de cinquième et septième position au trampoline et au tumbling, ce qui l’a placée au quatrième rang au total des appareils.

En R4, le superbe saut d’Anaïs Gagnon lui a permis d’enfiler l’or à son cou sur une quinzaine de gymnastes. Quant à sa compatriote Gabrielle Gagnon, elle a mis la main sur les rubans de quatrième et septième position respectivement au sol, à la poutre et au saut, pour réussir à se hisser à la septième place sur le podium du cumulatif des appareils.

9-10 ans

Les gymnastes de la catégorie R4 9-10 ans, Rosalie Desbiens, Mélodie Bouchard, Mya Pellerin et Camille Bouchard ont également fait bonne figure. D’ailleurs, Mélodie, qui en est à sa première année de gymnastique, en a surpris plus d’un en remportant une médaille de bronze au saut.

15 ans et plus

En R5, 15 ans et plus, une seule représentante du Club l’Envol prenait part à la compétition. Yanilou Lebreux a obtenu la médaille d’argent au total des appareils. Couronnée des médailles d’argent au saut et au tumbling, Yanilou s’est emparé du bronze au sol et au trampoline ainsi que des rubans de quatrième et cinquième place à la barre et à la poutre.

La direction vers le classement des gymnastes pour le Challenge des régions en mai prochain s’annonce très bien pour l’Envol. Une troisième rencontre régionale est prévue les 28-29 mars prochain afin de confirmer les laissez-passer des acrobates qui représenteront la Côte-Nord à Terrebonne du 1er au 3 mai.