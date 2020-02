Un comité de bienveillance sera formé

Le Service de développement social de la MRC de La Haute-Côte-Nord termine présentement la composition de son comité de bienveillance, qui créera ou soutiendra des actions pour contrer la maltraitance chez les tout-petits (0-5 ans) du territoire.

Le CISSS de la Côte-Nord, la Sûreté du Québec, Ressources Parenfants, la Maison de la famille de Longue-Rive, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), Homme Aide Manicouagan, la Maison l’Amie d’Elle de Forestville, la Commission scolaire de l’Estuaire, le Centre de la petite enfance la Giroflée, le Centre de dépannage des Nord-Côtiers, un représentant des médias, un entrepreneur et la MRC seront invités à joindre le comité.

« Je suis en train de faire les démarches pour confirmer la présence de tout ce beau monde à une première rencontre qui, j’espère, aura lieu avant la mi-mars », dévoile Odette Bélanger, conseillère au développement des communautés à la MRC de La Haute-Côte-Nord.

Le comité se réunira qu’à quelques reprises annuellement. « Nous ne ferons pas de rencontre à tous les mois, je sais que tous ces acteurs sont bien occupés dans leur milieu respectif. Toutefois, deux réunions par année seraient suffisantes pour mettre en place des initiatives », indique Mme Bélanger.

Tournée des élus

La conseillère en développement des communautés a déjà sensibilisé les élus de la Haute-Côte-Nord à cet enjeu important qu’est la santé physique et psychologique de nos enfants. « On a fait la tournée en 2018-2019 Prendre soin de notre monde qui consistait à informer les élus sur la problématique de la maltraitance chez les enfants, statistiques à l’appui », confirme-t-elle.

Odette Bélanger récidive avec une nouvelle tournée de sensibilisation, mais cette fois-ci auprès des agents de développement et des organismes de chaque municipalité. « Plus on sensibilise de personnes, mieux c’est », soutient-elle.

L’objectif de ces actions est de créer de nouveaux projets permettant d’agir sur la diminution du nombre de signalements retenus à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). « Plus les organismes, les municipalités et la communauté s’impliqueront pour nos tout-petits, moins il y aura de signalements retenus à la DPJ », d’affirmer Mme Bélanger.

Sous-comités

Même s’il n’y aura que deux rencontres par année, cela n’empêchera pas la mise en place d’actions concrètes puisque des sous-comités seront formés pour avancer certains dossiers. Par exemple, deux ou trois acteurs se pencheront sur un projet ou une cause de la maltraitance chez les enfants et rapporteront les initiatives choisies lors du grand rassemblement.

« Cette façon de travailler nous permettra de faire du chemin plus rapidement, selon les moyens et le temps de chaque personne impliquée. Le dernier rapport d’Agirtôt, sorti en novembre dernier, conseille d’ailleurs au gouvernement de créer des comités de bienveillance dans chaque région du Québec. C’est un sacré bon coup que nous faisons là », conclut Odette Bélanger.