« Tous les lieux publics doivent être fermés », commande François Legault

Cinémas, bars, gyms, piscines, tous les lieux où les gens se rassemblent doivent être fermés, tel que le déclare le premier ministre François Legault en point de presse, le 15 mars.

Pour les restaurants, il demande de limiter la capacité des lieux à 50%, de façon à ce qu’une table sépare chacun des clients. « Il faut garder une distance entre les personnes, c’est la clé selon les spécialistes de la santé », a-t-il déclaré.

« Tous les centres de loisirs et d’amusement ne sont pas nécessaires. Il y a une question de jugement. On comprends qu’on doit se nourrir. Mais si vous êtes capable de vous en passer, n’y allez pas. On peut sortir à l’épicerie, s’acheter des denrées, aller à la pharmacie, aller prendre une marche à l’extérieur, aider une personne de 70 ans et plus », a ajouté le premier ministre.

En ce qui concerne les magasins de vêtements et tous les commerces au détail, le directeur de la santé publique du Québec, Horacio Arruda, soutient qu’il est permis d’y aller seulement cas de nécessité. « Allez-y si c’est nécessaire et si vous en avez besoin, mais faites attention. Gardez vos distances avec les autres », précise-t-il.

Le nombre total de cas au Québec s’élève maintenant à 35. Il a martelé son message de prévention et a réitéré sa demande au premier ministre du Canada Justin Trudeau de fermer les frontières du pays.