Loisir & Sport Côte-Nord lance un concours pour les petits et les grands

Loisir et Sport Côte-Nord a lancé un concours pour inciter les parents et les enfants à aller jouer dehors en décorant leur cour. Les participants courent la chance de remporter un des 15 certificats de 100 $ à dépenser chez des marchands de la Côte-Nord.

« Comme la neige a beaucoup neigé et que c’est encore le temps d’en profiter, pourquoi ne pas aller jouer dehors et décorer votre cour. Votre décoration extérieure pourrait en inspirer d’autres et votre quartier pourrait devenir une grande salle d’exposition à ciel ouvert », est-il indiqué dans la publication du concours sur Facebook.

Pour participer, publiez la photo de votre création sur la page Facebook de Loisir & Sport Côte-Nord, sous la publication du concours, et ce, d’ici le 13 avril.