COVID-19 : Legault dit qu’il faut être réaliste face au nombre de décès à venir

Le portait du nombre de décès continue d’augmenter au Québec avec les 98 confirmés dans les 24 dernières heures, dont 92 dans les résidences de soins de longue durée. Le nouveau bilan est de 1859 décès.

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre du Québec, François Legault, a indiqué qu’il y a 4 400 personnes infectées à la COVID-19 dans les CHSLD.

« On va tout faire pour en sauver le maximum, mais il faut être réaliste, il va continuer d’y avoir beaucoup de décès, malheureusement, dans les prochains jours, prochaines semaines. »

M. Legault a mentionné que les 4 400 cas sont répartis dans 280 résidences sur un total de 2 600. Il a dit qu’il fallait rester prudent avec les comparaisons avec les autres provinces ou pays pour le nombre de personnes décédées, car à plusieurs endroits les décès en centres de soins de longue durée ne sont pas comptabilisés en lien avec la COVID-19.

Quant au nombre de cas positifs au nouveau coronavirus, le bilan du 30 avril est de 27 538 cas (+ 944). On compte 1684 hospitalisations (+ 36) et 214 personnes aux soins intensifs (- 8). Plusieurs des hospitalisations sont concentrées dans trois hôpitaux de la région de Montréal, Maisonneuve, Lake Shore et Douglas.