Les navires de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine actionneront leurs sirènes ce midi

Afin de rendre hommage aux travailleurs qui transportent les denrées essentielles en ce temps de pandémie, les navires de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine actionneront leurs sirènes, tout comme les autres bateaux du Canada, en cette Journée internationale des Travailleurs.

Le Service de protection des incendies de Tadoussac se joindra au mouvement pour rendre hommage à tous les travailleurs de la municipalité qui, depuis le début de la crise sanitaire, se présentent au travail pour poursuivre leur mission essentielle. « Un grand merci à tous ceux et celles qui travaillent en ces temps particuliers », affirme la municipalité sur sa page Facebook.

Il fera entendre ses flûtes et ses sirènes sur le quai de la Société des traversiers du Québec à midi. Par la suite, les véhicules se dirigeront vers la rue des Pionniers afin de saluer et remercier les travailleurs essentiels (épiceries, transporteurs, services d’urgence, etc).