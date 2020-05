Un concours pour le Mois de l’arbre et des forêts

L’Association forestière Côte-Nord, en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, invite les québécois à célébrer en mai le Mois de l’arbre et des forêts. Le thème retenu cette année est « Le bois, enraciné dans notre quotidien ».

L’Association vous invite à vous poser des questions : Dans quelle mesure pensez-vous que le bois est enraciné dans votre quotidien? Un peu? Beaucoup? Passionnément? Tout cela pour vous faire réaliser qu’il est sans doute plus présent dans votre quotidien que ce que vous le pensez.

Le bois fait à ce point partie de notre quotidien qu’il est difficile de nous imaginer vivre sans lui. Il est loin de n’être qu’un simple matériau. Il est à la fois malléable, polyvalent et intemporel. En plus d’embellir nos lieux, il a plusieurs autres qualités comme le fait d’être écologique. En effet, c’est une ressource renouvelable, biodégradable et recyclable qui a la capacité de piéger et de stocker le carbone. Mais il a aussi des vertus thérapeutiques car il crée un sentiment de bien-être psychologique. Il a aussi une très grade capacité acoustique. De nombreux instruments de musique sont d’ailleurs faits en bois.

Concours de photos

L’Association forestière organise dans ce cadre un concours de photos. La photo, couleur, doit être fournie en format jpg et d’une taille entre 4 et 10 Mo.

Elle doit être envoyée à info@afcn.qc.ca au plus tard le 31 mai 2020 avec votre nom et vos coordonnées complètes. Vous devez être résidant de la Côte-Nord pour participer. En envoyant la photo, vous acceptez qu’elle soit utilisée par l’Association forestière Côte-Nord sans contrepartie financière. Cependant le crédit photo, c’est-à-dire votre nom comme photographe, sera indiqué. Vous pouvez soumettre autant de photos que vous voulez.

Trois photos gagnantes seront choisies selon les critères suivants : respect du thème, qualité de la photographie, originalité du sujet. Les photographes gagnants se mériteront des coffrets cadeaux des boutiques nord-côtières suivantes : Savonnerie Borale (Baie-Comeau), Trésors des bois (Gallix), De baies et de sève (Natashquan).

Le choix du mois de mai n’est pas anodin puisqu’il correspond à une nouvelle saison de travaux en forêt notamment le reboisement.