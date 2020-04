Ligne Micoua-Saguenay : Hydro-Québec échange avec les entrepreneurs régionaux

Hydro-Québec a organisé une rencontre d’échanges avec les propriétaires d’entreprises de la Côte-Nord afin de les informer sur les contrats à venir pour la construction du campement lié au projet de la ligne à 735 kV Micoua-Saguenay.

Une cinquantaine d’entrepreneurs ont pris part à la rencontre qui s’est tenue virtuellement le 30 avril sur la plateforme Web de la Société d’État. La présentation a permis de dévoiler les appels d’offres publics qui sont et seront lancés prochainement.

Le processus de soumission a été expliqué aux entreprises présentes. Hydro-Québec doit respecter certaines normes, selon les montants des contrats à combler. Pour le marché sur invitation, l’organisation gouvernementale ne doit pas dépasser 10 000 $ pour les biens et services, et deux fournisseurs et plus sont nécessaires pour les contrats de 10 000 $ à 100 000 $.

Une nouvelle plateforme a été créée en ligne pour les entreprises voulant transiger avec Hydro-Québec. Espace approvisionnement est facile d’utilisation et les appels d’offres en cours y sont affichés. « Il suffit de s’y connecter et il est possible de soumissionner directement à cet endroit. Seulement un appel d’offres y a été publié jusqu’à maintenant », a expliqué Claude Sylvain, conseiller en approvisionnement.

Les soumissionnaires doivent s’assurer de répondre aux conformités demandées par Hydro-Québec. « Par exemple, ils pourront déposer leur Accréditation de Revenu Québec (ARQ) dans leur dossier virtuel et ils auront la possibilité de mettre à jour leurs documents de façon autonome », a précisé M. Sylvain.

Travaux

À l’hiver 2020, Hydro-Québec a prévu procéder au déboisement de deux sections de la ligne de transport électrique qui sont situées en Haute-Côte-Nord, de la rivière Boucher au réservoir Pipmuacan. C’est le Groupe Pessamiu Innu de Pessamit qui a obtenu le contrat de déboisement de la section 3 (19 km), de la rivière au Brochet au réservoir Pipmuacan. La fin des travaux est fixée en novembre.

En ce qui concerne le campement pour la construction de la ligne de cette section, les travaux se dérouleront de mai à octobre. Ils consisteront en du terrassement, l’installation de bâtiments et de services connexes ainsi qu’en travaux d’alimentation électrique. Le contrat n’a pas encore été accordé.

Hydro-Québec récupérera d’anciens modules de campement pour assurer les services d’hébergement et de cafétéria aux travailleurs sur place. « Ils proviennent majoritairement du campement Les Murailles de La Romaine et la cafétéria sera celle de l’ancien campement de Rivière-au-Tonnerre », d’attester Claude Sylvain, ce qui signifie qu’aucun contrat ne sera offert pour la construction de campement durant tout le projet.

En 2019, Hydro-Québec a investi plus de 106 millions de dollars par le biais de travaux, services spécialisés, achat et location de biens, et services professionnels, sur la Côte-Nord, sur un total d’investissement de 2,8 milliards de dollars pour l’ensemble du Québec.

Historique

Rappelons qu’Hydro‑Québec a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour débuter la construction de la ligne à 735 kV Micoua – Saguenay d’une longueur de 262 kilomètres entre le poste Micoua, situé sur la Côte-Nord, et le poste du Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à la fin juillet 2019.

Cette nouvelle ligne permettra de maintenir la fiabilité du réseau de transport d’Hydro‑Québec. « Elle est rendue nécessaire par la diminution de la consommation sur la Côte‑Nord et la fermeture de centrales thermiques et nucléaire dans le sud du Québec. Ces changements entraînent une augmentation de la quantité d’énergie transportée vers les grands centres par les lignes du corridor Manic‑Québec », est-il expliqué sur le site Web du projet. La mise en service des nouveaux équipements est prévue pour 2022.

Hydro-Québec estime le coût total de ce projet à 690,6 M$ soit 632,3 M$ pour la ligne, 20,4 M$ pour l’ajout d’équipements au poste Micoua et 37,9 M$ pour l’agrandissement et l’ajout d’équipements au poste du Saguenay.