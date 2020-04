L’APIC HCN rehausse son offre de service

Afin d’assurer une présence plus assidue auprès de la population de la région qui vit un stress important, l’Association pour la protection des intérêts des consommateurs de la Haute-Côte-Nord augmente son offre de service à quatre jours par semaine.

Depuis sa réouverture il y a quelques mois, l’organisme communautaire dédié à la consultation budgétaire et la défense des droits des consommateurs, fonctionnait à raison d’une journée par semaine. Grâce à une subvention de la MRC de la Haute- Côte-Nord qui

provient du Fonds Québécois d’initiatives sociales (FQIS) et du soutien financier du député de René-Lévesque Martin Ouellet, l’organisme

pourra offrir ses services 4 jours par semaine sous forme de télétravail.

Les personnes qui désirent obtenir des conseils doivent appeler au 418-587-0024 et laisser leurs coordonnées. Un conseiller les contactera dans les plus brefs délais. L’organisme offre de l’information et de l’aide notamment sur les questions de budget, endettement, protection des consommateurs et peut aider à remplir certains formulaires et documents (sauf les rapports d’impôts). Les services de l’APIC H.C.N. sont gratuits et s’adressent à toute la population de la MRC de la Haute-Côte-Nord.