Campings et pourvoiries: les visiteurs devront éviter les allers-retours dans les commerces

La Santé publique a donné le feu vert pour rouvrir les campings, les pourvoiries et les hébergements touristiques à partir du 1er juin.

Les personnes qui voudront louer un hébergement touristique de type chalet ou résidence secondaire devront provenir de la même famille. C’est la même chose pour les hébergements des parcs du réseau de la SÉPAQ, des zecs et des pourvoiries qui seront ouverts à nouveau.

Par unité familiale, on entend une cellule de personnes qui résident à la même adresse. Il devra y avoir une pause de 24 h avant de livrer la location à une autre unité familiale si la famille accueillie était composée de cinq personnes et plus. Il ne sera pas nécessaire d’attendre ce délai si les locataires étaient de quatre personnes ou moins.

Pour les rassemblements extérieurs dans les campings, il est toujours recommandé de s’en tenir à 10 personnes maximum qui vivent à trois adresses différentes.

En ce qui concerne les toilettes et unités sanitaires, les terrains de camping devront suivre des protocoles de désinfection précis. Ceux-ci seront fournis par Camping Québec et la CNESST.

On indique que les déplacements entre les commerces locaux et les régions devront toutefois être limités. Les visiteurs sont toujours invités à faire leur provision avant de se rendre dans leur milieu de séjour. Une fois sur place, le gouvernement demande à ce qu’ils limitent leurs allers-retours dans les commerces locaux.

« C’est un grand pas que l’on fait aujourd’hui. On peut le faire, car on s’est promis de se protéger, a déclaré Caroline Proulx, ministre du Tourisme lors de son annonce du 27 mai. On est confiant que cette phase se fera dans le plus grand respect des règles sanitaires mises en place par le gouvernement québécois », a-t-elle souligné.

Sur la plateforme Quebec.ca, un aide-mémoire sur les mesures à prendre avant pendant après votre séjour.