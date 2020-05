Alexandre Gaudet prend les rênes du restaurant du Boisé aux Bergeronnes

C’est les idées pleins la tête que le chef Alexandre Gaudet a pris les rênes du restaurant du Boisé des Bergeronnes la semaine dernière. Âgé de seulement 26 ans, le jeune chef est prêt à redoubler d’efforts dans la situation actuelle.

Même si c’est « une drôle d’année pour acheter un restaurant », le cuisinier prendra tous les moyens nécessaires pour innover et se démarquer. « J’ai commencé les menus midis à 15 $ pour emporter et ça fonctionne très bien. Il faut s’adapter à la crise actuelle », mentionne-t-il.

Ce n’est pas comme si c’était sa première année en tant que chef. « C’est ma quatrième saison à titre de chef cuisiner au Boisé. J’ai eu la chance d’être mentoré deux ans par Christine Lessard [avant son décès l’an dernier] qui m’a tout montré », soutient M. Gaudet, natif des Bergeronnes.

Ayant suivi son cours en cuisine et œuvré deux ans à Tadoussac au restaurant La Galouïne, Christine Lessard avait trouvé la perle rare pour prendre la relève de son restaurant adoré.

« J’étais partie travailler en Australie quand elle m’a recruté. Je n’ai pas pu refuser son offre, c’était une belle opportunité pour moi », se rappelle Alexandre Gaudet, qui est alors devenu chef cuisinier pour la première fois à 23 ans.

Lors du recrutement d’Alexandre, Christine Lessard, alors propriétaire avec son conjoint Renaud Bouchard, était claire : il prendrait la relève dans quatre ans. En rémission d’un cancer, la restauratrice reconnue aux Bergonnes a appris les rûdiments de la restauration à son prodige durant deux années.

Alexandre Gaudet a dû se débrouiller seul lors de la troisième saison, Mme Lessard étant décédée, en lui laissant un héritage de connaissances, dont il la remercie.

En 2020, le chef cuisinier préparait sa saison comme à l’habitude tout en sachant que le flambeau lui serait passé. Malgré la pandémie, il est prêt à prendre les rênes de son restaurant.

Une touche de jeunesse

Le chef Gaudet souhaite apporter une touche de jeunesse au restaurant, tout en gardant la spécialité des poissons et fruits de mer. « J’aime travailler avec des produits maisons. Je fais donc les sauces, mayonnaises, vinaigrettes, etc. J’ajoute une finition avec les accompagnements et le montage des assiettes. »

Au temps de la COVID-19, qui n’est point facile pour les restaurateurs comme Alexandre Gaudet, des adaptations sont nécessaires pour continuer les opérations. M. Gaudet a donc mis en place un menu réduit, conservant plutôt les spécialités locales, et il se dit prêt à « redoubler d’efforts » pour survivre à la récession économique.

Le restaurant du Boisé a ouvert sa fenêtre, et non ses portes, deux semaines plus tard qu’habituellement, soit au début mai. Il est possible d’y déguster de bons repas, mais pour emporter seulement. « Ma fenêtre est ouverte pour vous et je suis content que ça fonctionne plutôt bien jusqu’à maintenant », conclut le nouveau propriétaire.