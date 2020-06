Félix Gagnon, premier choix du Drakkar

Le premier choix du Drakkar en 2020, Félix Gagnon, a accueilli avec le sourire sa sélection samedi matin par l’équipe nord-côtière. Le produit des Élites de Jonquière se doutait bien qu’il pourrait aboutir à Baie-Comeau.

« J’avais eu de bonnes entrevues avec les hauts dirigeants de l’équipe. Dans ce temps-là, ça démontre que j’étais important pour eux et qu’ils me considéraient grandement », a lancé l’ailier droit, qui s’exprime avec éloquence. Mon agent m’a aussi dit de bonnes choses sur l’organisation. Je suis un peu surpris de sortir à un rang aussi élevé, mais super content. »

Le jeune homme natif de Chicoutimi était classé en fin de quatrième ronde (71e) par la centrale de recrutement de la LHJMQ. Le Drakkar n’a pas attendu aussi longtemps pour mettre la main dessus, le choisissant au 24e échelon.

« Baie-Comeau, c’est quand même proche de chez nous et en plus, ma mère (Suzie Blanchette) vient de Forestville. Je me considère comme un gars de région », a ajouté l’athlète de cinq pieds 11 pouces et 145 livres.

En ce qui concerne son style de jeu, Gagnon fait un parallèle avec l’excellent Patrice Bergeron, des Bruins de Boston.

« Je suis un joueur qui joue sur 200 pieds, prêt à prendre beaucoup de minutes de jeu, à jouer contre le gros trio de l’autre équipe et à prendre les mises au jeu importantes », décrit celui qui a amassé 21 points, dont six buts, en 41 sorties dans le midget AAA l’an dernier.

« J’ai commencé l’année dernière dans un rôle plus défensif, mais j’ai pris de la confiance au fil des matchs et j’ai finalement joué en masse sur les unités spéciales, autant en avantage qu’en désavantage numérique », a conclu Gagnon, qui s’amènera au camp d’entraînement de l’équipe avec la ferme intention de rapidement percer l’alignement du Drakkar.