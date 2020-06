Un lancement virtuel pour Marika Jean

La jeune autrice de Portneuf-sur-Mer Marika Jean, a été contrainte d’annuler le lancement de son livre Les melons d’eau de Glouton, coécrit avec Ginette Lareault et publié par les Éditions Caramello, en raison de la pandémie de la COVID-19.

Un lancement virtuel a toutefois été organisé par les éditeurs afin de démarrer les ventes du livre et d’en faire la promotion.

Celui-ci s’est déroulé le 2 juin en soirée sur la page Facebook des Éditions Caramello. Marika avait préparé une vidéo présentant son livre ainsi qu’elle-même.

« J’ai toujours aimé les livres autant en lire qu’en écrire. J’ai donc décidé d’écrire l’histoire de Glouton. Glouton est un petit singe vraiment gourmand qui aime beaucoup les melons d’eau, mais qui ne veut pas partager. À travers l’histoire, il apprend le partage », raconte l’autrice âgée de seulement 11 ans.

Ce roman jeunesse fait partie de la collection Manège des éditeurs et se veut « un livre rafraîchissant pour les trois à six ans », selon la publication des Éditions Caramello.

Les deux auteures ont travaillé avec Laurence Dechassey pour illustrer le livre de façon ludique.

Pour l’acheter, il est disponible dans plusieurs librairies, auprès des auteurs et des parents de Marika, soit Karen Rodrigue et Gino Jean, de l’éditeur Jacques Cyr à jacquescyr@editionscaramello.com, de la maison Les Éditions Caramello et dans les librairies numériques, au prix de 9,95 $.

Des peluches ont également été créées pour accompagner le roman jeunesse ainsi qu’une fiche pédagogique qui est téléchargeable gratuitement sur la boutique : www.editionscaramello.com.