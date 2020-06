Reprise graduelle des services à Parcs Canada

À compter du 20 juin, les centres de Parcs Canada au parc marin du Saguenay–Saint-Laurent ainsi que le poste d’accueil de Saint-Fidèle, offriront un accès et des services limités aux visiteurs. Bien que ces sites demeurent des lieux incontournables pour observer les baleines depuis la rive, Parcs Canada précise que la visite sera différente des dernières années.

Cette première phrase de réouverture permettra aux touristes d’accéder au service d’accueil et espaces verts, aux aires de pique-nique et installations sanitaires, ainsi qu’aux sentiers menant aux zones d’observation du littoral, tout en permettant un accès limité à la base de plongée du Centre de découverte du milieu marin des Escoumins.

Les visiteurs qui s’attarderont aux aires de fréquentation diurne, devront faire le nécessaire pour s’assurer de leur sécurité en nettoyant ou couvrant le mobilier, prévient Parcs Canada. Le quai de Baie-Sainte-Catherine ainsi que le bâtiment d’accueil demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre. Dans un souci de sécurité, Parcs Canada demande au public d’éviter les sites avant l’ouverture, puisque les équipes s’affairent aux travaux préparatoires.

« Toute personne participant à des activités récréatives devra redoubler de prudence pour éviter de se blesser ou de se perdre afin d’aider à réduire au minimum les interventions des équipes de recherche et sauvetage », mentionne dans le communiqué publié à cet effet,Laurence Pagé, gestionnaire des relations externes de l’Unité de gestion du Saguenay–Saint-Laurent.

Aussi, les activités de groupe, les services d’interprétation et les événements demeurent suspendus pour le moment. D’ici là, Parcs Canada évalue de quelle manière ses services pourraient reprendre. Les gens intéressés à visiter les sites sont invités à planifier à l’avance en consultant le site web du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent pour connaître les sites ouverts et les services offerts et comment préparer leur visite.

Les centres de Parcs Canada situés dans Charlevoix et en Haute-Côte-Nord comprennent les centres d’interprétation et d’observation de Pointe-Noire à Baie-Sainte-Catherine et de Cap-de-Bon-Désir aux Bergeronnes, ainsi que le Centre de découverte du milieu marin des Escoumins.