S’outiller pour faire face à la crise

En période de pandémie mondiale, les entrepreneurs ont besoin d’adapter leurs services afin de limiter les impacts de la récession sur leur commerce. C’est pourquoi le conférencier Sylvain Boudreau s’adressera virtuellement aux Nord-Côtiers les 15 et 22 juin en présentant ses conférences Le Moi Inc (version COVID-19) et Ne soyez jamais mal PRI$.

Sans se considérer comme un coach de vie ou un motivateur, M. Boudreau veut outiller les entreprises en leur offrant des trucs concrets pour améliorer leur chiffre d’affaires. « Je parle beaucoup de l’attitude qu’il faut avoir en tant que gestionnaire. Quelle attitude avez-vous avec vos employés et votre clientèle? », illustre-t-il.

Son objectif pour ses clients : « augmenter leur facture moyenne en vendant plus de produits ou services ». « Souvent, les gens sont mal à l’aise de parler de leur prix. Je travaille donc sur la confiance et l’estime de soi. Pour vendre, il faut prouver que ça en vaut le prix et non être gênés de se faire payer pour nos services », d’affirmer le conférencier d’expérience.

D’ailleurs, il débutera les conférences en mentionnant que lui-même a dû s’adapter à la crise actuelle. Ses allocutions tiendront compte de la COVID-19 et il offrira des conseils aux gens d’affaires pour mieux faire face à la situation.

« Suite à la crise que nous vivons, nous avons écouté Ne soyez jamais mal PRI$ et nous croyons sincèrement que ce sont les conférences à voir présentement. Nous sommes certains que les gens d’affaires de la région ont besoin présentement, plus que jamais, de son dynamisme et ses conseils pour réussir à traverser cette situation sans précédent », déclare Nathalie Soucy, propriétaire de Voyages de l’Est.

Inscription

Pour les intéressés, les inscriptions se feront à partir du site www.moiinc.ca/cote-nord. Les conférences seront au coût de 75 $ chacune et « un cadeau supplémentaire sera offert », dévoile M. Boudreau.

« La semaine suivant les conférences, j’organiserai une rencontre virtuelle pour que les gens posent leur question. Ils pourront en savoir plus pour appliquer mes trucs dans leur entreprise personnelle », indique-t-il.