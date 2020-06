Relance confirmée pour la Ligue de balle Haute-Côte-Nord

En séance extraordinaire le 16 juin, le conseil municipal de la Ville de Forestville a accepté le plan de relance présenté par la Ligue de balle Haute-Côte-Nord qui souhaite reprendre ses activités dès le 29 juin. Une aide financière consistant en la gratuité du terrain de baseball a également été approuvée par l’autorité municipale, ce qui équivaut à environ 3 000 $.

Selon la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, « le manque à gagner de l’organisme est très important en raison de l’impossibilité de tenir des tournois ». De plus, l’absence d’activités pendant une année pourrait avoir des conséquences pour la Ligue de balle Haute-Côte-Nord, les adeptes se tournant vers d’autres loisirs.

L’aide financière est toutefois conditionnelle à ce que l’organisation diminue le coût d’inscription demandé aux joueurs. Le terrain ne sera disponible que les jours de semaine et non le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Le plan de relance prévoit la non disponibilité du bloc sanitaire ainsi que de l’abri des joueurs, la désinfection et le lavage des mains, l’utilisation d’équipement personnel à chaque joueur, et les spectateurs devront apporter leur propre chaise.

« À compter du 29 juin, la Ligue aura mis en place toutes les mesures nécessaires à un retour au jeu et les détails de la saison seront planifiés. Il ne restera qu’à attendre l’aval du gouvernement pour démarrer les activités », a indiqué l’organisme sur sa page Facebook, après la séance du conseil municipal.

La saison durera entre six et huit semaines selon la date de retour au jeu et se voudra entièrement récréative et amicale. « Pour profiter au maximum de celle-ci, il n’y aura pas de classement ni de série pour 2020 », peut-on lire sur le réseau social.

Les frais d’inscriptions seront diminués de plus de la moitié, a confirmé la ligue. « Nous comptons sur la collaboration de tous les joueurs et spectateurs afin que le retour au jeu, en ces temps de pandémie, soit un succès », est-il conclu.