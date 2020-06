Fraude à la Romaine: deux accusés plaident coupables

Le 23 juin au palais de justice de Longueuil, Josée Beaulieu et Alain Tremblay ont plaidé coupables à des accusations d’emploi, de possession ou de trafic d’un document contrefait à l’endroit d’Hydro-Québec. C’est lors des travaux réalisés au complexe hydroélectrique de la Romaine entre 2014 et 2017 que les faits sont survenus.

Josée Beaulieu devra payer un dédommagement de 15 714 $ à Hydro-Québec et faire dix dons de 2 000 $ à des organismes de Forestville, Sept-Îles et de la Minganie dans un délai de six mois, assortis à 150 heures de travaux communautaires. La femme d’affaires a été libérée de cinq chefs d’accusation, dont fraude et complot. De plus, elle obtiendra l’absolution totale et inconditionnelle après avoir rempli les exigences de la peine encourue.

Libéré des mêmes chefs d’accusation que madame Beaulieu, Alain Tremblay doit payer un dédommagement de 45 000 $ à Hydro-Québec et compléter 180 heures de travaux communautaires. Ce dernier n’a cependant pas obtenu l’absolution inconditionnelle et se retrouve donc avec un casier judiciaire.

Quant à Claude Guérin et le Centre du Camion Côte-Nord, ils ont été libérés de toute accusation dans cette affaire mise au jour à la suite d’une enquête interne de la société d’État initiée en 2017.

D’ici la mi-juillet, débutera l’enquête préliminaire des deux autres accusés et leur entreprise respective, soit Bertrand Dupont des Entreprises Dupont 1972 et Jean-François Marchand des Excavations Marchand.

Rappelons que les cinq personnes avaient été formellement accusées le 5 juillet 2019, d’avoir fraudé Hydro-Québec de plusieurs milliers de dollars, faisant face à des accusations de fraude de plus de 5000 $, de production et d’utilisation de faux documents et de complot.