Accès restreint au Camping de Portneuf-sur-Mer

Dans le but de contrôler la vitesse d’accès au site du camping et de la marina, les élus de Portneuf-sur-Mer ont résolu de faire installer une barrière automatique. Celle-ci sera ouverte le jour entre 7 h et 22 h et fermée la nuit. La sortie sera automatique. Tel que mentionné dans le Bulletin municipal de juin, « l’implantation de cette barrière permettra également d’obtenir des statistiques de fréquentation du site et assurera une tranquillité ».

Reconstruction du pont de la rivière aux Cèdres

Les élus de Portneuf-sur-Mer ont donné leur appui, lors de la dernière séance de juin tenue virtuellement, au projet de reconstruction du pont de la rivière aux Cèdres qui sera présenté par le Comité du chemin forestier de la rivière Portneuf, dans le cadre du programme de financement de la restauration des traverses de cours d’eau du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Le maire Gontran Tremblay a également été mandaté pour faire des représentations auprès des instances politiques afin que le chemin forestier acquiert un statut public pour le futur. Puisqu’il est situé sur une propriété privée, ce chemin d’accès n’est pas admissible aux programmes d’aides gouvernementaux.