L’autonomie alimentaire, une priorité régionale

L’organisme à but non lucratif d’économie sociale Soutien à l’emploi et valorisation de l’agroalimentaire (SEVA), créé par la MRC de La Haute-Côte-Nord, met en place le Projet agricole communautaire en Haute-Côte-Nord afin de favoriser l’autonomie alimentaire.

« Selon la Politique de développement social adoptée en mai 2018 et le plan d’action concerté avec plus de 30 partenaires, convenu en mai 2019, la priorité identifiée a été de tendre vers une MRC nourricière », d’expliquer Stéphanie Gagnon, directrice du développement économique à la MRC, par voie de communiqué.

« Donc, une MRC qui favorise l’autonomie alimentaire et fait en sorte que les gens puissent cultiver chez eux, aient accès à un jardin communautaire ou collectif, aient accès aux aliments frais et variés à un coût abordable. Cette approche s’inscrit dans un système alimentaire de proximité », poursuit-elle.

L’organisme SEVA a été tout nouvellement créé dans le but d’offrir aux producteurs et transformateurs agricoles le partage de services et la mise en place d’une structure de logistique alimentaire.

« Tout en permettant à une clientèle éloignée du marché du travail de se construire une expérience de travail significative et d’intégrer le marché du travail », mentionne le communiqué.

Projet collectif

Le Projet agricole communautaire combine les objectifs des Partenaires du développement social et ceux de l’organisation. Les huit municipalités de la région se sont également mobilisées autour de celle-ci, afin de mettre en œuvre un projet pilote pour stimuler les initiatives de production communautaire.

Le tableau ci-dessous dévoile toutes les actions posées dans chacune des municipalités du territoire.

L’embauche d’un consultant en entreprise agroalimentaire mènera l’organisation à réaliser ce projet pilote contribuant ainsi à la croissance de l’autonomie alimentaire de la région..

Celui-ci sera secondé par deux stagiaires qui seront sur le terrain. Ils seront embauchés pour assister les municipalités et les organisations à maximiser leur production.

Un guide virtuel sera aussi conçu, afin d’aider à identifier et localiser tous les produits disponibles sur notre territoire, tels que champignons, têtes de violon, plantes aromatiques, fleurs, fruits et tubercules, algues, salicorne, etc.

De plus, SEVA aura un lot d’arbres fruitiers à distribuer chez d’autres organismes ou chez des particuliers qui aimeraient s’inscrire dans la démarche et qui n’auraient pas eu le temps ni l’information pour le faire.

Financement

Le projet est rendu possible grâce à un soutien financier issu du Fonds québécois d’initiatives sociales, octroyé dans le cadre des Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Au total, ce sont 290 000 $ qui seront investis auquel les municipalités contribuent en biens et services, ainsi que la MRC par sa Politique de soutien aux entreprises (PSE) et le Fonds de soutien au développement des communautés en santé.

Soulignons également l’apport de près de 28 000 $ de la mesure 3.1 du Plan d’action interministériel 2017-2021 (PAI), issu de la Politique gouvernementale de prévention en santé.

« La crise de la COVID-19 nous a démontré, plus que jamais, qu’il est important de mettre la sécurité alimentaire et l’agriculture durable au centre de nos préoccupations, je suis donc très fier de soutenir le Projet agricole communautaire », soutient Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.