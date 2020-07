C’est parti pour l’Association de soccer des Escoumins

Le 30 juin, c’est à du « soccer réinventé », qu’ont eu droit les jeunes de l’Association de soccer des Escoumins. Myriam Tremblay, présidente de l’organisation, a su mobiliser les bénévoles et les entraîneurs afin d’adapter les pratiques aux nouvelles directives de Soccer Québec.

« Nous avons été informés à la dernière minute que le soccer passait de la phase 1 (activités individuelles), directement à la phase 5 », explique madame Tremblay, qui s’est empressée de mettre en place les mesures en vigueur afin que les jeunes de sa communauté puissent recommencer leur sport favori.

Ainsi, les petits âgés de 7 à 12 ans pourront participer à quatre activités estivales thématiques. Pour les plus âgés, soit les jeunes de 13 ans et plus, ils bénéficieront de quatre soirées de soccer.

« Nous avons su rapidement nous ajuster tout en conservant le même concept proposé et autorisé par Soccer Québec », précise-t-elle.

Alors qu’initialement, le plan de relance de la pratique du soccer était un long processus de préparation ponctué de plusieurs points à respecter devant par la suite être soumis à l’approbation de la Municipalité, de l’Association régionale et de Soccer Québec, voilà qu’avec cette nouvelle prérogative les jeunes peuvent jouer des matchs.

« Nous devons garantir la sécurité de nos jeunes et mettre en place de nombreuses procédures et mesures sanitaires afin de respecter les exigences gouvernementales », ajoute Myriam Tremblay, qui avoue que la tâche est immense pour les bénévoles de l’Association, qui sont cependant bien récompensés par l’assiduité des jeunes qui se conforment aisément avec les nouvelles consignes et façons de faire de l’organisation.