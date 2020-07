Un nombre record d’embauches au CISSS

Les efforts de recrutement dans le réseau de la santé sur la Côte-Nord viennent d’être récompensés avec un nombre record d’embauches. En moins de cinq mois, 627 nouveaux employés sont entrés en poste.

Au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région, on se frotte les mains d’aise en rappelant que dans l’ensemble des 12 mois de 2019, 888 personnes avaient été engagées.

Autre élément positif pour l’organisation, les 222 départs recensés de la mi-mars à la mi-juillet ont laissé un gain net de 405 employés.

Malgré tout, le CISSS insiste sur le fait que les besoins de main-d’œuvre demeurent grands pour plusieurs types d’emplois, notamment les portiers, préposés à l’entretien ménager, préposés aux bénéficiaires et, encore et toujours, les infirmières et infirmières auxiliaires ainsi que les travailleurs sociaux, psychologues et autres professions liées aux services sociaux.

Mesures en place

Pour faire face à la pénurie de personnel qui est toujours présente, le CISSS a mis en place diverses mesures d’attraction. On peut penser à l’ajout de ressources humaines du côté de l’équipe des stages, de façon à recruter plus de candidats à la fin de leurs études. D’ailleurs, un logement sera dorénavant offert aux stagiaires de l’extérieur afin de faciliter leur installation.

Effectuées en collaboration avec Recrutement Santé Québec, un organisme du ministère de la Santé et des Services sociaux, les missions à l’international porte aussi leurs fruits dans le recrutement d’infirmières, de préposés aux bénéficiaires et de travailleurs sociaux, entre autres.

À ce jour, la Côte-Nord a recruté à l’étranger huit infirmières, trois PAB et un agent d’intervention qui sont déjà en poste. Une dizaine d’autres infirmières de la France sont attendues à Baie-Comeau et Sept-Îles, la moitié au cours de l’automne et l’autre moitié en janvier 2021.

Au total, depuis le début des missions à l’étranger à la fin de l’année 2018, le CISSS a recruté 42 personnes, dont une douzaine sont déjà en emploi et une trentaine sont attendues.

Enfin, à cela, le CISSS rappelle les 45 personnes qui poursuivent leur formation de préposé aux bénéficiaires dans la région et qui entreront en fonction en septembre.

D’autres actions cheminent afin d’attirer et retenir la main-d’œuvre dans la région.