Le disc golf arrive à Tadoussac

Une nouvelle activité a fait son arrivée cette saison au Club de golf de Tadoussac : le disc golf. Ce sport plus en plus populaire a maintenant son propre parcours sur le terrain de l’organisation locale.

« Le disc golf s’avère populaire cet été à Tadoussac, surtout parmi les touristes. Certains jeunes profitent de cette saison bien spéciale pour parcourir tous les terrains de la province et nous ont dit combien ils avaient apprécié notre parcours », mentionne sur Facebook le président du Club, Robert Tremblay, fier d’avoir implanté cette nouvelle activité.

Le 7 août, le président de l’Association provinciale de disc golf, Jocelyn Labonté a testé le parcours de Tadoussac.

« Il a été un des principaux concepteurs du design de notre parcours et il en a profité pour nous donner quelques conseils et réajuster certaines balises de départ. On est toujours heureux d’accueillir le grand promoteur de ce sport », dévoile M. Tremblay, toujours via le réseau social.

Règles du jeu

Tout comme pour le golf, le but du disc golf est de terminer un parcours de 9 à 18 trous en un minimum de lancers. Chaque trou est constitué d’un départ et d’une arrivée. L’arrivée est constituée d’un panier métallique muni de chaînes destinées à amortir le disque lorsqu’il y pénètre.

Chaque joueur note son pointage et vise à améliorer son propre résultat. En mode compétition, le vainqueur est le concurrent qui, au terme du parcours, aura le plus petit score.