Des ours noirs se promènent à Forestville et Portneuf-sur-Mer

Depuis le 27 août, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a reçu de nombreux signalements concernant la présence d’ours noirs à Forestville. Après vérification des agents de la faune, deux ours se promènent dans les environs.

« Une patrouille est effectuée quotidiennement dans le secteur. Il y a la présence de deux ours noirs, soit un jeune qui se tiendrait près du camping (secteur sud de la ville) et un plus gros près de l’entrée est de Forestville. À vol d’oiseau, c’est environ 2 km entre les deux ours », confirme Sylvain Carrier, relationniste de presse au MFFP, précisant qu’ils peuvent être à la recherche de nourriture avant la période d’hibernation.

Afin d’éviter qu’un incident survienne, « une cage a d’abord été installée près de l’école secondaire, puis déplacée près de la rivière du Sault aux Cochons », selon M. Carrier. Une deuxième cage a été disposée le 2 septembre près de l’entrée est de la ville.

« Ils ne semblent pas une menace, mais les citoyens sont invités à ramasser leurs déchets et toute source de nourriture qui pourraient attirer les ours », soutient le relationniste rappelant qu’il est important de signaler la présence d’ours noir à la centrale SOS Braconnage au numéro sans frais : 1 800-463-2191.

Consignes de sécurité

Il est très rare qu’un ours noir s’attaque à l’homme. « Cependant, si vous rencontrez un ours noir, restez calme et évaluez la situation. Reculez lentement sans le fixer directement dans les yeux. Ne criez pas et ne faites pas de mouvement brusque et retirez-vous tranquillement », explique Sylvain Carrier.

Rappelons qu’il ne faut jamais nourrir un ours, intentionnellement ou non (toute forme de nourriture, telle que les mangeoires pour oiseaux ou la nourriture pour animaux domestiques, est susceptible d’attirer les ours).

« Il est également conseillé d’entreposer la nourriture et les ordures dans des endroits hors de sa portée et de nettoyer tout matériel ou équipement extérieur (bacs à ordures, grilles de cuisson, etc.) afin d’éliminer les odeurs pouvant l’attirer », fait savoir M. Carrier.

Portneuf-sur-Mer

Un ours noir a également été aperçu à Portneuf-sur-Mer la semaine dernière et revu le 2 septembre. Une cage a été installée à proximité du camping municipal et les agents de la faune surveillent la situation de près.