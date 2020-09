L’Association forestière Côte-Nord bonifie son offre

L’Association forestière Côte-Nord s’adapte et propose une formule double aux écoles primaires et secondaires de la Côte-Nord. En effet, la prestation des ateliers pourra se faire en présence ou encore en classe virtuelle, au choix des écoles et du personnel enseignant.

« Les visites sur place se feront bien sûr en respectant les consignes sanitaires, précise par communiqué Marie-Ève Gélinas, directrice de l’Association forestière Côte-Nord. »

« D’ailleurs le déroulement des ateliers a été révisé en ce sens. Sinon les ateliers en formule virtuelle ont déjà été expérimentés à la fin de la dernière année scolaire », poursuit-elle.

Nouveautés

Au primaire, en plus des ateliers des niveaux 2e année et 4e année, un nouvel atelier s’ajoute pour les groupes de 6e année.

Dans l’ordre chronologique, ils s’intitulent La forêt et moi, L’arbre et L’écosystème forestier.

Au secondaire, les ateliers portent sur la gestion du territoire forestier, le matériau bois et les métiers et carrières de la forêt, et s’intègrent aux programmes scolaires.

Un nouvel atelier axé sur l’environnement est aussi en préparation pour les élèves du secondaire avec comme thématique Forêt, bois et changements climatiques.

L’Association forestière invite également les écoles à faire appel à elle pour l’organisation de sorties en forêt.

« Sous forme de rallyes avec interprétation dans un boisé près de l’école, c’est l’occasion de faire prendre l’air aux élèves tout en apprenant sur le milieu naturel qui nous entoure », conclut madame Gélinas.