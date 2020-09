Le CÉA de l’Estuaire en mode promotionnel

Le Centre d’éducation des adultes (CÉA) de l’Estuaire profite de la rentrée scolaire pour rendre public son nouveau matériel promotionnel afin de faire connaître l’ensemble des services offerts et la clientèle visée par l’établissement d’enseignement.

Le site Internet revampé assorti à une vidéo promotionnelle représentent pour l’organisation, une suite logique à cette initiative misant sur l’accessibilité et la flexibilité de l’offre.

« Le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire permet un apprentissage tout au long de la vie. Que ce soit pour les jeunes de 16 ans et plus désireux de terminer leur secondaire ou obtenir les préalables à la poursuite de leurs études, la clientèle en insertion sociale, les travailleurs souhaitant faire reconnaître leurs compétences, les aînés souhaitant stimuler leur santé cognitive ou les familles ayant besoin de support en littératie et numératie, nous avons des services adaptés pour tous les types de clientèles », mentionne dans un communiqué, la directrice du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire, Nathalie Lagacé.

Accès facilité

En ligne depuis quelques semaines déjà, le nouveau site Internet offre un accès direct à la formation à distance, l’une des spécialités du CÉA. En se rendant à l’adresse ceaestuaire.com, il est possible d’accéder au formulaire d’inscription, aux liens vers les différents programmes de formation et multiples services offerts à la clientèle de l’établissement.

Quant à la vidéo promotionnelle, celle-ci présente de façon dynamique, les locaux, l’environnement, les clientèles, le personnel et les services offerts, « en mettant l’accent sur la qualité de l’expérience qui attend la clientèle désireuse d’acquérir de nouvelles compétences dans un milieu stimulant et accueillant », affirme Patricia Lavoie, agente aux communications pour le Centre de services scolaire.

Le lancement de ces deux outils promotionnels s’inscrit dans la démarche entreprise par la direction de l’établissement d’enseignement et celle du Centre de services scolaire de l’Estuaire, afin de doter l’éducation des adultes de sa propre identité.

À l’aube de la rentrée 2020-2021, le Centre d’éducation des adultes compte déjà 190 inscriptions pour l’automne et il est possible de s’inscrire en tout temps, peu importe la période de l’année.