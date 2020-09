Rendez-vous à l’Anse-de-Roche pour la Fête du Miel

L’apicultrice et propriétaire d’Herbamiel, Marie-Pier Fortier, entend faire connaître ses produits et partager sa passion dans le cadre de la Fête du Miel qui se tiendra le 12 septembre à l’Anse-de-Roche, Sacré-Cœur.

Se faisant un devoir de démystifier le monde fascinant des abeilles, l’apicultrice a élaboré un programme sur mesure à l’occasion de la 9e édition de l’événement. Celui-ci sera composé de rencontres, échanges et sensibilisation au sujet du monde des abeilles et le grand public.

Fidèle à la tradition, l’équipe d’Herbamiel accueillera ses visiteurs en tenant toutefois compte des mesures sanitaires. « Les activités se dérouleront à l’extérieur et nous comptons sur les visiteurs pour se respecter les uns les autres avec cette nouvelle façon de vivre », a-t-elle mentionné dans un communiqué.

Le site de l’Anse-de-Roche ouvrira ses portes dès 9 h le samedi 12 septembre et lancera la journée avec la visite guidée gratuite dès 10 h. Violon et guitares en mains, Madeleine et Matthieu animeront l’endroit en musique de 11 h 30 à 13 h 30.

Au menu pour dîner, des galettes de sarrasin aux saucisses de Charlevoix seront en vente. Suivra une seconde visite guidée à 14 h et le tirage des prix de participation vers 15 h 30.

Pendant toute la journée, des spéciaux seront appliqués sur les produits d’Herbamiel, dont le pot de miel de 1 kg, et ce jusqu’à épuisement des stocks.