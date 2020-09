Les Journées de la culture s’étendent sur un mois

Cette année, les Journées de la culture se tiendront sur un mois au lieu de trois jours, soit du 25 septembre au 25 octobre. Plusieurs activités se dérouleront en Haute-Côte-Nord afin de mettre en lumière diverses formes d’art.

Les activités prévues font également partie des Rencontres Hydro-Québec, qui sont nées d’une initiative de la société d’État visant à soutenir la production d’activités culturelles et artistiques dans des municipalités de moins de 3 000 habitants.

Inscrites dans la programmation des Journées de la culture, ces activités contribueront à célébrer la culture du territoire en l’amenant dans le quotidien des citoyens.

Tadoussac

Du 25 au 27 septembre, il sera possible de découvrir l’univers de Wabush, aîné de la nation innue, qui offre le privilège de découvrir le mode de vie d’autrefois et d’aujourd’hui des autochtones de la Côte-Nord. Une occasion en or de vivre avec lui un véritable moment de partage et de réflexion.

Au cœur de la rencontre : ses périples de chasse, de pêche, de trappage, à travers les légendes et la spiritualité. Wabush est personnifié par monsieur Gilbert Hervieux.

Sacré-Cœur

Les intéressés sont conviés à l’atelier de peinture Une forêt colorée!, qui vise à offrir une expérience de création sur la thématique de la forêt automnale. Il permettra aux participants de développer leur créativité et de créer une peinture personnalisée. Les places sont limitées, en fonction du principe premier arrivé premier servi. L’activité aura lieu le 23 octobre de 18 h 30 à 20 h à la salle de l’aréna.

Les Bergeronnes

La nuit du 9 au 10 octobre en sera une d’écriture à la municipalité des Bergeronnes. Plusieurs ateliers d’écriture auront lieu jusqu’au lever du soleil (de 20 h 30 à 4 h du matin).

Les professionnels autant que les amateurs sont invités à venir participer à cette activité. Les courageux pourront se livrer à une lecture publique de leur œuvre.

Les Escoumins

Aux Escoumins est planifié un cours de danse pour les jeunes avec l’artiste multidisciplinaire Matt Tremblay suivi d’un spectacle de danse en soirée avec les participants et l’artiste. Matt Tremblay réserve de belles surprises le samedi 24 octobre de 10 h à 22 h au bureau municipal.

Longue-Rive

Une représentation extérieure de la chorale Les Gens de mon pays se tiendra sur le parvis de l’Église St-Paul à Longue-Rive à 11 h 15 le 17 octobre. Par la suite, suivra la démonstration de talents locaux artistiques avec des participants jeunes et moins jeunes de la municipalité.

Forestville

Le 17 octobre aura lieu l’atelier d’écriture La fin de l’histoire à la salle Ginette-B.-Sirois de Forestville. À partir d’un texte rédigé par un auteur de la région, les participants seront invités à raconter la suite et la fin de l’aventure. Huit personnes de 12 ans et plus y sont attendues de 9 h à 12 h. De plus, le 3 octobre, un second atelier d’écriture se consacrera au haïku, petit poème de trois lignes.

Colombier

Les résidents de Colombier pourront écouter le film La Grande séduction en mode ciné-parc, qui sera installé dans le stationnement de l’église du secteur Ste-Thérèse, le 24 octobre de 19 h à 20 h 30. Il s’agit d’une première expérience pour la municipalité.

D’autres activités sont prévues dans la programmation des Journées de la culture en Haute-Côte-Nord. Pour toutes les connaître, il est possible de consulter le site Web journeesdelaculture.qc.ca/projets/les-rencontres-hydro-quebec.