Plus de sacs plastiques chez IGA

IGA se met au vert. En effet, à partir du 1er octobre, vous n’aurez plus la possibilité d’avoir des sacs plastiques à usage unique aux caisses que ce soit sur la Côte-Nord, où partout ailleurs au Québec.

Cette suppression était prévue il y a plusieurs mois, mais cela a dû être repoussé notamment en raison de la COVID-19. IGA précise que « la décision de retirer les sacs de plastique ne compromet en aucun cas la salubrité, la santé et la sécurité alimentaire pour les clients et les employés ». Sur l’île de Montréal, on ne trouve plus de sacs de plastiques à usage unique aux caisses depuis un peu plus d’un an et « ceux-ci n’ont pas été réutilisés même au plus fort de la crise de la COVID-19 ».

Cette décision pour but de « détourner des sites d’enfouissement plus de 182 millions de sacs, annuellement. Cela représente 3 670 tonnes de plastique, soit l’équivalent de 2 442 voitures de 1,5 tonne chacune ».