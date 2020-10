Investigations archéologiques à Tadoussac : l’excavation de tranchées impactera la circulation

Dans le cadre du projet de mise aux normes du traitement des eaux usées de la municipalité de Tadoussac, les exigences gouvernementales demandent de procéder à l’excavation de tranchées dans certains secteurs à des fins d’investigation archéologique.

Les secteurs concernés par ce type de validation par échantillonnage sont la rue Bord-de-l’Eau, entre l’intersection avec la rue de la Cale sèche et la rue des Pionniers ainsi que la rue des Pionniers entre l’intersection avec la rue Bord-de-l’Eau et un emplacement entre la rue des Petites Franciscaines et le début du terrain de golf.

« Ces investigations étaient prévues ce printemps, mais ont été reportées à l’été dès que le confinement a été levé. Elles ont été remises par la suite à deux reprises pour réduire l’impact sur la fréquentation touristique qui a pu reprendre de manière inattendue au cours de l’été », peut-on lire dans l’avis public de la municipalité, publié sur Facebook le 30 septembre.

Selon le document municipal, les travaux doivent absolument être réalisés et auront finalement lieu à compter du 5 octobre pour une durée de deux semaines, soit jusqu’au 16 octobre, « mais pourraient se prolonger davantage en cas de problème particulier ou de découverte de vestiges ».

Les tranchées sont prévues dans une seule voie de circulation, mais la machinerie pourrait empiéter temporairement sur l’autre côté de la route.

À l’exception de deux secteurs (mentionnés ci-dessous), la circulation véhiculaire pourra se faire en alternance, lorsque permise par le personnel de signalisation qui sera présent.

Le temps d’attente pourra varier entre 10 et 30 minutes, mais sera variable selon les endroits, le besoin d’observation des archéologues et autres éléments.

Lors des tranchées dans le secteur de la petite chapelle, la circulation sera complètement interrompue pour une durée d’environ une heure par tranchée et pour environ 4 tranchées.

Détour

Deux tranchées sont prévues sur la rue des Pionniers entre la rue Hôtel-de-Ville et des Montagnais. À ce moment, il sera impossible d’y circuler, mais un détour pourra se faire par les rues des Montagnais, Jacques-Cartier et Hôtel-de-Ville.

« Une interruption des travaux pour le passage de véhicules se fera uniquement pour le passage des services d’urgence (garde côtière, Parcs Canada, police, pompiers, ambulance). La circulation piétonnière sera maintenue en tout temps », précise la municipalité dans son avis public.

Les travaux près de la petite chapelle se réaliseront après l’Action de grâce, soit dès le 13 octobre, puisque la circulation sera moindre à compter de ce moment.

« On porte à votre attention que les conditions climatiques peuvent influencer cette programmation et qu’il est possible que des adaptations doivent se faire, mais ces informations vous donnent l’orientation générale », est-il conclu.