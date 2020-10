Le Centre des femmes de Forestville rouvre ses portes sur rendez-vous

Le Centre des femmes de Forestville a mis en place des mesures de prévention pour limiter la propagation de la COVID-19, tel que recommandé par le gouvernement provincial. L’offre de services de l’organisme demeure accessible, mais sur rendez-vous pour une rencontre physique.

« Le bien-être et la sécurité des femmes qui reçoivent un service au Centre ainsi que celles des travailleuses sont notre priorité et sont au cœur de chaque décision que nous prenons », mentionne la cocoordonnatrice du Centre des femmes, Céline Casey, par voie de communiqué.

Toutes les femmes du secteur couvert par l’organisme, soit de Colombier à Longue-Rive, pourront continuer à utiliser notamment les services d’accueil, d’écoute et d’intervention individuelle ainsi que la remise de références et diverses informations via la ligne téléphonique, les réseaux sociaux et par courriel.

Pour une rencontre physique, les intéressées doivent prendre rendez-vous avant de se présenter et sonner à la porte.

« Toutes les procédures mises en place vous seront expliquées telles que l’évaluation des symptômes de la COVID-19, le port du masque obligatoire, l’hygiène des mains, etc. », conclut Mme Casey.

Rappelons que depuis le début de la pandémie, les intervenantes du Centre des femmes étaient assignées au télétravail.