Halloween : le porte-à-porte ne sera pas encouragé à Tadoussac et Longue-Rive

La fête de l’Halloween ne fera pas exception en cette année de pandémie mondiale. Elle devra être repensée et célébrée autrement, puisque toutes les activités de rassemblement sont annulées. Mais, la santé publique et les municipalités de la Haute-Côte-Nord autoriseront-elles le porte-à-porte pour la collecte des bonbons?

À Forestville, la mairesse Micheline Anctil a été très claire dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de la Ville.

« Nous demandons aux citoyens de ne pas effectuer de collecte de bonbons à domicile pour des raisons de santé publique. Il n’y aura donc pas de quartier sécurisé ni d’activités au Complexe Guy-Ouellet », a-t-elle mentionné le 6 octobre.

Même son de cloche à Tadoussac et Longue-Rive. « Nous avons pris la décision d’annuler Halloween dans son état traditionnel. Par contre, nous sommes dans l’élaboration d’une activité spéciale respectant la distanciation et les mesures sanitaires pour la journée et soirée du 31 octobre », annonce Marie-Joëlle Hadd, coordonnatrice et animatrice aux loisirs.

Quant à Caroline Hovington, coordonnatrice des loisirs communautaires à Longue-Rive, elle affirme que la municipalité « n’encourage pas le porte-à-porte pour la cueillette de bonbons », mais une activité spéciale est en préparation.

« Les enfants auront autant de bonbons que lors des années précédentes. J’organiserai un décor extérieur, avec musique d’horreur et déguisement, le 30 octobre et des sacs de bobons seront remis en respectant les consignes sanitaires. Les pompiers volontaires seront sur place pour contrôler », indique-t-elle.

En ce qui concerne les autres municipalités, aucune décision n’avait été prise au moment d’aller sous presse, certaines attendant la séance ordinaire de leur conseil municipal.

Toutefois, les activités de rassemblement ont toutes fait l’objet d’une annulation.

« Nous prendrons la décision à la dernière minute aux Bergeronnes. Nous avons déjà annulé le sentier de l’horreur, mais sommes encore en réflexion-observation de l’évolution de la deuxième vague et des restrictions gouvernementales qui s’en suivent. Y aura-t-il une Halloween à Bergeronnes, sera-t-il réinventé, sera-t-il annulé? Tout est possible pour nous », confirme Véronique Lapointe, directrice générale de la municipalité des Bergeronnes.

Santé publique

Le mardi 6 octobre, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé a divulgué en point de presse qu’il était encore trop tôt pour se prononcer sur la question de la tenue de l’Halloween au Québec.

Il a toutefois précisé que la direction nationale de la santé publique avait le mandat de travailler sur un protocole en ce qui concerne la collecte des bonbons.

Les parents doivent commencer dès maintenant à trouver un plan B pour célébrer l’Halloween avec leur enfant. Une chasse aux bonbons dans sa résidence ou sa cour personnelle est envisagée pour la plupart d’entre eux.