Stéphanie Gagnon lance son entreprise en gestion des ressources humaines

L’ancienne directrice du développement économique à la MRC de La Haute-Côte-Nord, Stéphanie Gagnon, a quitté ses fonctions afin de lancer son entreprise spécialisée en gestion des ressources humaines et optimisation des organisations.

« Avec un style nouveau et des outils performants, Axia Conseil offre aux entreprises nord-côtières de sortir des sentiers battus pour atteindre des résultats encore insoupçonnés », affirme la fondatrice et propriétaire par voie de communiqué, croyant que la plus grande valeur d’une organisation est son capital humain.

Le panier de services de la jeune entreprise comporte l’optimisation organisationnelle et de la gestion de ressources humaines, le coaching de gestion ainsi que le recrutement de talents.

« Le gestionnaire bénéficiera d’une démarche structurée et dynamique pour identifier les solutions qui correspondent aux besoins de son organisation ainsi que l’appropriation d’un plan réaliste identifiant les ressources nécessaires », explique Mme Gagnon, qui utilise un processus participatif.

Celui-ci peut viser à augmenter la fidélisation de la main d’œuvre tout en misant sur le développement du pouvoir attractif de l’employeur, développer de meilleurs principes de gouvernance, mesurer et améliorer ses pratiques pour une gestion responsable des talents ainsi qu’à effectuer une planification stratégique.

« Que ce soit pour mieux porter un changement dans son organisation, affiner sa compréhension des comportements de l’autre, améliorer ses relations professionnelles ou reconnecter avec ses valeurs propres, le gestionnaire se verra outillé et guidé dans une démarche engagée vers le développement de ses compétences de gestion et de son leadership », ajoute l’entrepreneure pour décrire le coaching de gestion.

En ce qui concerne le recrutement, Axia Conseil accompagne les employeurs, en totalité ou en partie, selon la stratégie mise en place.

« Je suis formée et certifiée pour effectuer des évaluations psychométriques avec TRIMA et AtmanCo », précise Stéphanie Gagnon, rappelant que la majorité des mandats destinés à Axia Conseil sont admissibles pour du financement non remboursable.

Expérience

Mme Gagnon s’appuie notamment sur une expérience de plus de 20 ans, autant en développement de projets et entrepreneuriat qu’en accompagnement de promoteurs.

Elle a occupé des postes de coordonnatrice en développement touristique, agente de développement, formatrice en alphabétisation, propriétaire d’une entreprise, directrice du Service de développement économique de la MRC et responsable administrative d’une entreprise familiale.

Détentrice d’un diplôme universitaire en gestion des ressources humaines, elle poursuit son parcours académique en coaching ainsi qu’en psychologie des relations de travail et des organisations.