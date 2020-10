Un record de 78 orignaux récoltés à la Zec de Forestville

La Zec de Forestville a enregistré 78 orignaux pendant la période de chasse qui se déroulait du 26 septembre au 12 octobre. Il s’agit d’un record, selon la directrice Catherine Simard, pour une année où seulement la chasse à l’orignal avec bois (mâle) était autorisée.

« La chasse a été bonne sur plusieurs points cette année. La température a été du côté des chasseurs et plusieurs orignaux ont été capturés dès la première semaine de chasse. Les chasseurs étaient présents en grand nombre et plus longtemps en forêt », affirme Mme Simard.

Le dernier record datait de 2016, alors que la Zec avait enregistré l’abattage de 71 orignaux mâles. Quant à l’année 2018, 64 bêtes avaient été sorties de la forêt. En 2019, les chasseurs avaient le droit de capturer tant les femelles, les veaux et les mâles et 118 d’entre eux avaient réussi leur chasse.

À la Zec Iberville, ce sont 32 bêtes qui ont été récoltées par les chasseurs. Dans le nord de Forestville, à la Zec de Labrieville, quelque 19 équipes de chasseurs ont réussi à obtenir leur trophée.

Dans le secteur ouest de la Haute-Côte-Nord, la Zec Chauvin (Sacré-Cœur) a terminé la saison de chasse le 16 octobre avec 28 orignaux abattus. Quant à la Zec Nordique (Les Escoumins), son tableau compte 20 bêtes récoltées.

Rappelons qu’une année sur deux, la capture des mâles, des femelles et des faons est permise dans la zone 18. Les données de 2019 font état de 759 mâles adultes, 598 femelles adultes et 68 faons capturés sur le territoire.

En 2018, année lors de laquelle seulement les mâles et veaux pouvaient être chassés dans la zone 18, 854 orignaux ont été abattus, selon les données du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Quant aux données 2020, elles ne sont pas encore disponibles.

Concours de panaches

La Zec de Forestville, en l’absence de la traditionnelle Fête du chasseur, voulait organiser un concours de panaches, qui a fait lui aussi l’objet d’une annulation en raison de la pandémie de la COVID-19.