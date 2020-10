Un théâtre d’été se prépare à Tadoussac

Six jeunes artistes de la relève, dont cinq récemment diplômés de l’École nationale de théâtre du Canada, ont l’ambitieux projet de démarrer un théâtre d’été à Tadoussac l’an prochain, s’ils reçoivent l’appui des citoyens de la Haute-Côte-Nord.

« Si l’idée vous plaît et que vous êtes résidents de la MRC de La Haute-Côte-Nord, manifestez votre intérêt en signant cette lettre pour nous aider à faire naître notre théâtre », est-il indiqué dans le sondage lancé sur le site change.org par Théâtre des Béloufilles le 12 octobre.

Les comédiens veulent miser sur une performance mettant l’humour à l’honneur et dans laquelle l’intention est de faire rire et rassembler.

Le spectacle grand public serait présenté de la Fête nationale à la fête du Travail pour un total de 50 représentations.

« Le Théâtre des Béloufilles propose de compléter l’expérience estivale tadoussacienne en diversifiant l’offre touristique et culturelle. Pour ce faire, nous avons besoin de l’appui des citoyens de la Haute-Côte-Nord », dévoile le sondage qui a dépassé son objectif initial de 100 signatures en seulement deux jours.

Les fondateurs du projet sont Myriam Sénéchal, directrice des communications et du développement, Héloïse Desrochers, directrice artistique, Aurélie Fortin, codirectrice générale, Alice Germain, directrice de production et technique, Loïc McIntyre, codirecteur général, et Cédric Lavigne-Larente, coordonnateur général.

« Notre intention était seulement de tâter le pouls de la région. Ce n’est pas une « pétition » à proprement parler, mais plus un sondage, pour analyser l’intérêt potentiel de la population », explique Myriam Sénéchal, qui ne peut dévoiler plus de détails sur le projet pour le moment.