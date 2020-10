Va-et-vient à l’administration municipale de Colombier

Après une situation conflictuelle avec des administrateurs de la Serre de Colombier et une suite de roulement de personnel, la mairesse de Colombier, Marie-France Imbeault, refuse de qualifier le climat de travail au sein de ses employés municipaux.

L’année 2020 s’est avérée difficile côté ressources humaines pour la municipalité de Colombier.

En décembre 2019, l’inspecteur municipal Sébastien Sirois a été remercié et la directrice générale Claire Savard a pris sa retraite après plus de 30 ans au sein de la municipalité.

De plus, l’agente de développement Gina Boulianne a quitté ses fonctions, laissant la place à Cynthia Lavoie en avril.

« La pénurie de main-d’œuvre nous affecte tout comme d’autres municipalités. Toutefois, en 2020, nous avons été particulièrement touchés. La PCU ne nous a pas aidés et la COVID-19 non plus, entre autres pour la serre », commente Mme Imbeault, faisant référence au manque d’employés et de bénévoles.

Rappelons qu’en mai, quatre membres du conseil d’administration de l’organisme à la tête de la Serre de Colombier ont démissionné en bloc pour cause de conflits avec le conseil municipal, compliquant ainsi le début de saison de la serre.

Questionnée à savoir si le climat de travail est la cause du mouvement de personnel, puisque la municipalité avait demandé l’aide du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), la mairesse demeure prudente dans ses propos.

« On essaie, avec le conseil municipal, de remettre un climat de travail mieux que ce qu’il était avant », a-t-elle fait savoir, refusant de dévoiler plus de détails sur la situation.

Démission

Une autre démission s’ajoute au portrait de la municipalité, soit celle de la directrice générale, Josée Bouchard, qui était entrée en poste le 3 février.

Mme Bouchard a remis sa démission le 25 septembre et celle-ci a été entérinée par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 13 octobre.

Les conseillers municipaux, qui n’avaient pas adopté l’ordre du jour de la séance extraordinaire prévue le 23 septembre afin de discuter de la période de probation de la directrice, se sont finalement entendus.

« Le conseil accepte la démission de la directrice générale et la municipalité lui versera l’indemnité à laquelle elle a droit, comme stipulé dans son contrat de travail », peut-on lire dans la résolution adoptée.

Le conseil municipal se réunira à nouveau le 23 octobre pour discuter des enjeux reliés à cette démission.

« On décidera à ce moment qui assurera l’intérim, comment nous procéderons pour l’embauche du futur directeur ou directrice. Nous en saurons plus après la rencontre », dévoile Marie-France Imbeault, mairesse de Colombier, depuis bientôt trois ans.