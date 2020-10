Les relais de motoneige préparent leur ouverture

Les clubs de motoneigistes de la Haute-Côte-Nord sont à l’affût des recommandations de la santé publique afin d’être fins prêts pour la saison qui s’en vient. Qu’ils opèrent un relais ou non, la pandémie de COVID-19 leur demande des ajustements.

Au moment d’écrire cet article, les relais de motoneige doivent respecter les mêmes directives que les restaurants et les bars. Leur capacité d’accueil sera donc réduite à environ 50 % et le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale seront de mise.

« Si nous demeurons en zone jaune », précise Martin Bouchard, vice-président du club sportif des Bouleaux Blancs des Escoumins.

C’est pourquoi la situation sera suivie de près par tous les clubs de motoneigistes. « Aujourd’hui, on prépare l’ouverture de notre relais, mais on continue à suivre les directives de la santé publique. S’il y a des restrictions un jour ou l’autre, nous nous y soumettrons », soutient M. Bouchard.

Le club escouminois a déjà amputé certains de ses services pour faire face à la crise. « Nous avons pris la décision de ne pas vendre d’essence cette saison pour ne pas risquer de la perdre si jamais la saison est compromise », explique le vice-président.

De plus, les heures d’ouverture du relais seront diminuées puisque la santé publique n’autorise plus la vente d’alcool après 23 h. L’établissement sera opéré par Nathalie Dugas et son équipe cette année, en raison du départ à la retraite des tenanciers des dernières années.

Le club des Bouleaux Blancs célèbre la 46e année d’opération de son relais et compte entre 450 et 500 membres.

Pour Jean-Arthur Tremblay, président du club les Rôdeurs de Sacré-Cœur, la saison de motoneige 2020-2021 sera assurément « différente ».

« Nous n’opérons pas de relais, mais nos membres profitent régulièrement de ceux aux alentours (Les Escoumins et Monts-Valin). Les mesures les toucheront certainement », indique-t-il.

Le club les Rôdeurs devait organiser une activité pour souligner son 50e anniversaire, mais les festivités ont été repoussées. Les 288 membres (donnée 2019) pourront toutefois profiter des 200 kilomètres de sentiers entretenus sur le territoire de Sacré-Cœur et Tadoussac.

Secteur est

Dans le secteur est de la Haute-Côte-Nord, le club Nord-Neige Forestville-Colombier est également dans les préparatifs pour ouvrir son refuge.

« Nous allons faire en sorte de respecter toutes les mesures sanitaires demandées par la santé publique. C’est pourquoi nous ne tiendrons pas d’activités comme le souper d’ouverture traditionnel, sauf si la situation venait qu’à le permettre », dévoile le président Alex Lamarre.

Rappelons que le club regroupant près de 400 membres de Forestville et Colombier a célébré son 30e anniversaire d’existence l’an dernier.

À Longue-Rive, le club Les Exploreurs, qui comptait 110 membres en 2019, devra lui aussi s’adapter aux mesures imposées par la pandémie.

L’organisme ne gère pas de refuge, ni de relais, mais les motoneigistes de l’endroit se dirigent plutôt vers le Domaine du lac des cèdres, propriété privée de Kathy Gagnon.

Celui-ci ouvrira ses portes, confirme la propriétaire, mais des modifications y seront apportées.

« Je dois modifier l’aménagement du relais pour pouvoir accueillir plus de clients en respectant la distanciation sociale », affirme Mme Gagnon, qui prépare sa troisième année d’opération.

Quant au club de motoneigistes Bourane de Portneuf-sur-Mer, fondé en 1988, il procédera probablement à l’ouverture de son refuge pour ses 160 membres selon les directives de la santé publique.

« Nous tenons notre réunion ce soir ( lundi le 26 octobre), mais probablement qu’il sera ouvert. Une chose est certaine, le sentier local sera entretenu tout l’hiver », assure le président Jean-Yves Sirois, avant d’aller sous presse.