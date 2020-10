Les Grandes Rencontres CNESST, un rendez-vous unique en matière de prévention

Malgré l’annulation des différents évènements de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail prévus en 2020, l’organisme n’a pas pour autant lancé la serviette sur les conférences offertes lors de l’évènement Le Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail (GRV).

En effet, le GRV, en collaboration avec les différents colloques régionaux, offrira aux entreprises et aux travailleurs une participation à plusieurs conférences virtuelles offertes dans le cadre de l’évènement Les Grandes Rencontres CNESST, selon un communiqué émis par l’organisme.

Ces rencontres auront comme but de faire une mise à jour sur les nouvelles réalités du milieu du travail. Les sujets abordés seront : le télétravail, les mesures d’hygiène et de prévention contre la COVID-19, les enjeux de santé psychologique et de la sécurité du travail.

Les entreprises auront donc de nouveaux outils à développer pour leur permettre une meilleure intervention dans leurs organisations. « Un tel événement est de mise, en particulier dans le contexte dans lequel nous vivons depuis plusieurs mois », indique Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie. « Plus que jamais, la prévention et la sensibilisation sont incontournables », ajoute-t-il.

De son côté, la présidente du conseil d’administration et chef de la direction de la CNESST, Manuelle Oudar, pense que l’évènement répondra aux besoins de la clientèle en temps de pandémie. « Ce premier évènement virtuel nous rassemble dans notre objectif commun de continuer à rendre le milieu plus sécuritaire » dit-elle.

Deux conférences seront offertes gratuitement. Il y aura un rabais pour ceux et celles qui souhaitent assister à plus de 4 conférences alors que le prix de l’inscription sera de 25 $. Dans le cas contraire, les représentations seront de 50 $ chacune.