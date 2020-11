C’est parti pour L’achat local, c’est dans l’sac

Afin d’inciter l’achat local et ainsi dynamiser le secteur commercial de la Haute-Côte-Nord, la campagne L’achat local c’est dans l’sac édition 2020, est officiellement lancée. L’initiative est de retour avec le concept de gratteux remis lors de l’achat de biens et services chez les entreprises participantes de la Haute-Côte-Nord.

D’une durée de cinq semaines, la campagne se traduit par des prix instantanés, des grands prix de 2 000 $ et de 450 $, soit un par secteur lors d’un tirage au sort en direct sur les réseaux sociaux prévu le 18 décembre. Un prix d’une valeur de 100 $ sera tiré au sort lors d’un concours sur la page Facebook « L’achat local c’est dans l’sac ».

Les noms des gagnants des différents prix, remis en bons d’achat local échangeables chez tous les marchands participants 2020, seront annoncés sur les médias sociaux chaque semaine.

Les montants gagnés seront remis sous forme de bons d’achats et seront non monnayables et non échangeables. Les gagnants devront utiliser les bons d’achats uniquement chez les détaillants participants à la campagne 2020.

Des bons d’achat à l’année

« Des bons d’achat sont en vente à la SADC de la Haute-Côte-Nord. Ils sont idéals pour être offerts en cadeaux par les employeurs et les particuliers et son disponibles toute l’année », précise Audrey Gagné de la SADC de La Haute-Côte-Nord.

Rappelons que l’organisation de cette campagne est rendue possible grâce à l’implication de plusieurs partenaires dont la SADC de la Haute-Côte-Nord, la Société de développement de Sacré-Cœur et la MRC La Haute-Côte-Nord.