Déneigement : Forestville conclut une entente temporaire avec Transport R. Lamarre et fils

En séance ordinaire du conseil municipal le 10 novembre, la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, a dévoilé qu’une entente temporaire a été conclue en ce qui concerne le contrat d’entretien hivernal des rues, bornes d’incendie et certains trottoirs.

Du 10 novembre au 8 décembre, en attendant l’octroi du contrat de déneigement officiel à la suite du deuxième appel d’offres, l’entreprise Transport R. Lamarre et fils de Forestville s’occupera du déneigement de la ville pour un montant de 34 560 $ plus les taxes applicables.

La Ville de Forestville avait également reçu la soumission de l’entreprise forestvilloise Les Excavations A. Savard pour une somme de 40 686 $, frais d’opération et taxes non inclus.

« À la suite de la réception de ces soumissions, le conseil municipal octroie le contrat de déneigement temporaire, sans engagement pour le contrat principal, au plus bas soumissionnaire, soit Transport R. Lamarre et fils », a déclaré Mme Anctil lors de la séance municipale diffusée en direct sur Facebook.

Rappelons que le conseil municipal avait rejeté les deux propositions reçues lors du premier appel d’offres pour le contrat d’entretien hivernal des rues, bornes d’incendie et certains trottoirs, soit celles de Jean Fournier (non conforme) et des Excavations A. Savard (trop élevée).