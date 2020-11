Le compostage communautaire se poursuit à Tadoussac

Les citoyens et commerces de Tadoussac ont récolté cinq tonnes de compost cette saison grâce à leurs efforts collectifs en matière d’environnement. Un excellent résultat si on tient compte des contraintes imposées par la pandémie comme la fermeture des restaurants jusqu’en juin.

« Nous avons récolté cinq tonnes en deux mois quand on y pense. Nous avons beaucoup de commerces qui sont des restaurants. Ils ont été fermés jusqu’en juin et ensuite, ouverts à 50 % de leur capacité », explique Jane Evans, conseillère municipale et citoyenne impliquée dans le projet.

C’est que l’an dernier, en 2019, la municipalité avait réussi à composter 15 tonnes de matières organiques, soit trois fois plus que cette année.

« C’était notre meilleure saison de compostage depuis le lancement du projet pilote en 2016. Mais, on est satisfait du travail qui a été accompli par la population malgré la COVID-19 », souligne Mme Evans.

Le projet de compost communautaire est né d’une collaboration entre la municipalité de Tadoussac et le comité citoyen. Le comité Compost Tadoussac a été formé pour mettre en place cette initiative environnementale qui prend de l’expansion d’année en année.

À raison d’une fois par semaine durant la saison estivale, deux collectes sont effectuées, soit une pour les citoyens et l’autre pour les entreprises.

« Les citoyens et les commerçants sont invités à déposer leurs matières organiques dans des bacs installés à cet effet dans chaque quartier de façon volontaire », précise la conseillère municipale.

Pour le moment, il n’est pas obligatoire pour les Tadoussaciens de participer au compostage communautaire. Selon Jane Evans, la collaboration citoyenne est très bonne. « Certains compostent personnellement chez eux, ce qui est très bien aussi », ajoute-t-elle.

La récolte de compost est redistribuée dans la communauté gratuitement et la municipalité l’utilise également pour les boîtes à fleurs servant à embellir le village. « Une dépense de moins dans les poches des contribuables. Nous n’avons pas besoin d’en acheter », souligne Mme Evans.

Le compostage se poursuit durant l’hiver, alors que « les gens peuvent disposer de leurs déchets dans les bacs à compost situés au site de dépôt volontaire du Moulin-à-Baude (terrain de la ferme Hovington) qui sera déblayé tout l’hiver par l’équipe de la voirie municipale ».

Il n’y a toutefois pas de tamisage qui s’effectue durant la période froide, mais il se réalise au printemps.

Dès le début du projet, il y a quatre ans, la population de Tadoussac avait l’opportunité de recevoir des formations sur le fonctionnement du compostage.

De plus, la municipalité a adopté une politique environnementale en mars dernier qui n’a toujours pas été dévoilée en raison de la pandémie. D’autres actions en ce sens sont également à venir.