Des subventions pour deux entreprises de la Côte-Nord

Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes, au nom de Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et André Lamontagne, ministre provincial de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ont annoncé jeudi 12 novembre des subventions dans le cadre du programme des technologies propres pour les pêches et l’aquaculture.

Ce sont deux entreprises de la Côte-Nord et cinq de la Gaspésie qui vont bénéficier de ces subventions. Ainsi Les crabiers du nord reçoivent 367 000$ et la Première nation Innue de Natashquan 442 00$. « Cela nous a permis d’investir deux millions pour la construction d’un bateau multi-usages et de remettre à neuf un vieux bateau pour qu’il soit plus écologique », a précisé André Monger de Natashaquan.

Pour Pablo Rodriguez, « même si la Côte-Nord a été relativement épargnée par la COVID, les entreprises ont dû s’adapter. Vous avez tout notre respect. Pour la relance, nous allons tabler sur l’innovation en protégeant notre environnement ».

Pour André Lamontagne, le secteur des pêches et de l’aquaculture est vital pour l’économie et la prospérité des régions côtières.