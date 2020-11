Un accident entre au moins deux véhicules est survenu à 19 h devant le McDonald’s sur la route 138 à Forestville.

Policiers, pompiers et ambulanciers sont toujours sur place.

Selon la sergente Audrey-Ann Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec, « les gens sont sortis eux-mêmes de leur véhicule ». Au moins deux véhicules sont impliqués dans l’accident et « on parle d’un impact latéral », confirme la sergente qui n’avait pas plus de détails au moment d’écrire ces lignes.