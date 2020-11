La SOPFEU lance un vaste appel de candidatures

La campagne annuelle de recrutement de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) est officiellement lancée. Des pompiers forestiers sont recherchés partout en province pour combler les besoins identifiés selon les réalités des territoires. La Côte-Nord fait également appel aux candidats intéressés pour combler son équipe.

L’agente à la prévention et aux communications pour la base de Baie-Comeau, Isabelle Gariépy, explique qu’il y a toujours un besoin en personnel chaque saison. « Malgré la popularité de la SOPFEU dans la région, pompier forestier est un métier qu’on essaye de mettre de l’avant » déclare-elle.

« L’emploi tout désigné pour les passionnés de nature et d’aventure qui cherchent un milieu dynamique et non routinier, axé sur le travail d’équipe et la sécurité », est-il écrit dans un communiqué partagé par le service de la prévention et des communications de la SOPFEU.

La SOPFEU offre également des échanges internationaux pour les employés intéressés à perfectionner leur formation. Mme Gariépy dit que « plusieurs pompiers forestiers ont eu l’opportunité de voyager en Californie, en Australie, entre autres. »

Rappelons que cette année, la Côte-Nord a enregistré 50 feux de forêt pour 248 hectares brûlés sur son territoire, comparativement à la moyenne des 10 dernières années qui se situe à 35 feux de forêts pour 3888 hectares brûlés.

Pour postuler, les candidats doivent posséder un diplôme d’études professionnelles, d’études collégiales ou un baccalauréat dans un domaine pertinent, soit la foresterie, sécurité incendie, écologie, biologie, loisir et tourisme ou toutes autres expériences connexes. Les candidatures seront acceptées jusqu’au dimanche 17 janvier.