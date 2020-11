Le détecteur de fuites d’eau : votre meilleure assurance contre les dégâts d’eau

Selon le Bureau d’assurance du Canada (BAC), les dommages par l’eau sont la plus grande source de réclamations en assurance habitation au pays. En effet, annuellement, environ 40 % des sinistres sont liés à des dégâts d’eau. Qu’ils soient causés par une infiltration d’eau, les crues printanières, un refoulement d’égout ou encore la défaillance d’un électroménager, ils entraînent d’importantes pertes et laissent des traces irréversibles sur vos biens, votre propriété et même votre santé.

Bien que, toujours selon le BAC, le nombre de dégâts d’eau résidentiels soit en constante croissance depuis les dix dernières années, ces sinistres peuvent être anticipés et contrôlés plus rapidement grâce à la technologie. Plus précisément, l’installation d’un système de détection de fuites d’eau est une méthode de prévention efficace qui peut vous faire économiser gros. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette technologie et son effet sur votre assurance habitation.

Les dégâts d’eau résidentiels en chiffres

Vous savez maintenant que les dégâts d’eau sont la principale cause de réclamation en assurance habitation. Ils sont aussi de plus en plus fréquents dans les résidences au Canada. Selon le BAC, 60 % des dégâts d’eau sont causés par la défaillance des infrastructures municipales, alors que 40 % sont dus à des bris à l’intérieur de la résidence. C’est donc dire qu’ils sont, en majorité, indépendants de votre volonté. Finalement, chaque année, les compagnies d’assurance déboursent plus de 600 millions de dollars pour couvrir les dommages par l’eau, et ce, au Québec seulement. C’est incontestable : ils coûtent cher à la société!

Assurance habitation et dégâts d’eau

Selon ces statistiques, il est raisonnable de dire que les dégâts d’eau sont les ennemis de votre résidence les plus menaçants. Même si vous avez une assurance habitation, saviez-vous que tous les dégâts d’eau ne sont pas nécessairement couverts par une protection de base?

En effet, de façon générale, les dommages accidentels qui proviennent de l’intérieur de votre maison, comme le débordement ou le bris d’une installation sanitaire ou la défaillance d’un électroménager, sont couverts par une assurance habitation de base. Cependant, les dommages liés à l’usure ou à la détérioration ne le sont pas.

D’autre part, les dommages causés par l’eau provenant de l’extérieur de votre résidence (ex. : une infiltration par une fissure dans votre solage, la semelle de la fondation, une fenêtre dans le sol, un refoulement d’égout, du drain français, d’une fosse septique) sont couverts au moyen de protections supplémentaires. Si vous subissez des dommages et des pertes en raison d’un tel type de dégât d’eau, vous serez donc indemnisé seulement si vous avez ajouté la protection supplémentaire nécessaire à votre contrat au moment de le signer. Prenez le temps de bien lire les protections de votre contrat d’assurance puisque certaines exclusions peuvent s’appliquer.

Détecteur de fuites d’eau : comment ça marche?

Puisque les dégâts d’eau sont fréquents, imprévisibles, souvent indépendants de votre volonté et pas toujours couverts par une assurance habitation de base, le détecteur de fuites d’eau est un allié de taille pour vous protéger contre ces sinistres ravageurs. Mais, comment fonctionne-t-il?

C’est simple! De petits capteurs sont placés aux endroits les plus sujets aux fuites d’eau. Lorsqu’un capteur entre en contact avec une petite quantité d’eau, il transmet immédiatement un signal au module maître, ce qui commande la fermeture automatique de l’entrée d’eau principale de la maison. Simultanément, il vous avertit, soit par une alerte envoyée à votre téléphone ou au centre de télésurveillance, soit par un avis sonore. Sa rapidité d’action permet de réduire considérablement l’étendue des dommages causés par la fuite d’eau.

Attention! Bien qu’il ferme l’entrée principale d’eau, le détecteur de fuites d’eau ne répare toutefois pas l’origine de la fuite, c’est-à-dire le tuyau défaillant ou le bris mécanique. Une action manuelle est nécessaire pour arrêter l’eau de couler. Une fois que la source de la fuite a été réparée, il suffit de rouvrir la valve manuellement.

Comment le détecteur de fuites d’eau est-il installé?

Le détecteur de fuites d’eau est composé de trois composantes principales : des capteurs (un minimum de 5 capteurs est nécessaire pour couvrir la superficie d’une maison unifamiliale), un module maître et une valve électrique de fermeture d’entrée d’eau. Les capteurs sont installés dans les endroits les plus propices aux fuites d’eau (sous le lave-vaisselle, près de la laveuse, au pied du chauffe-eau, près de la toilette, sous le réfrigérateur, sous l’évier de cuisine, etc.); le module maître, dans un lieu sûr, près de l’entrée principale d’eau; et la valve électrique, directement sur le tuyau de l’entrée d’eau principale. Il est suggéré de faire installer la valve électrique par un plombier.

Bon à savoir : la valve électrique est munie d’une batterie, ce qui veut dire qu’elle continue de fonctionner, même advenant une panne d’électricité. Et, qu’en est-il de l’entretien du système? Aucun entretien n’est nécessaire! De façon générale, le système est autosuffisant et la batterie a une durée de vie de 10 ans. Vous pouvez donc avoir l’esprit tranquille et le laisser faire son travail.

Dégâts d’eau : quelques gestes de prévention

Installer un détecteur de fuites d’eau dans votre résidence est une bonne façon d’éviter le pire, mais adopter de bons gestes de prévention peut avoir un effet décisif. Voici quelques astuces pour vous aider à vous protéger et à minimiser les dégâts d’eau :

Inspectez votre toit et vos fenêtres régulièrement. Au besoin, faites appel à un professionnel.

Assurez-vous que la pente de votre terrain n’est pas dirigée vers votre maison.

Faites dévier les descentes pluviales loin de votre fondation, vers la rue, votre cour arrière ou une ruelle.

Faites installer un clapet antiretour au sous-sol.

Dégagez vos gouttières et inspectez-les fréquemment.

Profitez du printemps pour faire le tour de votre propriété. Posez les gestes énumérés ci-haut et vérifiez l’étanchéité de votre toit, vos fenêtres et votre fondation.

Promutuel Assurance vous offre un rabais!

Vous avez envie de transformer votre résidence en « maison connectée »? Une résidence munie de systèmes électroniques permet de renforcer sa sécurité, de diminuer sa consommation énergétique et d’améliorer sa commodité. Promutuel Assurance offre à ses membres-assurés un rabais allant jusqu’à 10 % sur leur assurance habitation s’ils possèdent un système de détection de fuites d’eau. Nous aidons également nos clients à équiper leur résidence d’un détecteur de fuites en leur faisant profiter d’une entente privilège avec l’un de nos partenaires.

Contactez votre représentant ou faites une demande de soumission pour une assurance habitation avec nous pour bénéficier de ces avantages exclusifs!