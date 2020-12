Audréanne Foster au Défi de patinage Canada

La saison atypique de patinage artistique se poursuit virtuellement au niveau junior et sénior alors que les mesures de salubrité limitent les déplacements des athlètes. C’est dans ce contexte qu’Audréanne Foster, athlète originaire de Forestville, continuera son parcours en participant au Défi de patinage Canada à la mi-janvier.

Karen Sauvageau, son entraîneur, décrit Audréanne comme une travailleuse acharnée qui fait tous les efforts pour atteindre les objectifs qu’elle se fixe.

La jeune athlète originaire de Forestville, n’en est d’ailleurs pas à ses premières compétitions, elle qui a eu l’occasion de rayonner à l’international à au moins deux reprises, soit aux États-Unis et en Allemagne.

Notons qu’Audréanne fait partie de l’équipe NextGen Canada, un programme initié par Skate Canada et qui fournit tout le support nécessaire pour les athlètes et leurs entraîneurs afin de parvenir à la réussite de leurs objectifs dans un contexte de haute compétition.

De son côté, Mme Sauvageau tente de voir le positif dans la période de pandémie. « On n’a pas beaucoup changé nos habitudes depuis le début de la pandémie. On a l’occasion de mettre l’accent sur le développement et on en profite », explique-t-elle en précisant que les catégories junior et senior continuent leurs compétitions à distance grâce à la webdiffusion.

Cependant, elle se dit préoccupée, car les plateaux d’entraînement risquent de ne pas être accessibles dans les prochaines semaines à cause des mesures sanitaires. « Ça tombe plutôt mal, car le temps des Fêtes est une période charnière pour nous. On en profite normalement pour préparer les compétitions. Cette situation provoque du stress chez Audréanne. »

Dans le contexte de la Covid-19, les formations par webdiffusion sont monnaie courante et la patineuse de la Côte-Nord en a profité pour se perfectionner en suivant, entre autres, des cours de ballets.

Rappelons qu’Audréanne, vice-championne canadienne, participait au championnat de section A de Section Québec 2021. Les programmes soumis par vidéo sont en processus d’évaluation et les résultats ne sont pas encore dévoilés.