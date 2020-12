Enquête épidémiologique à Tadoussac

Le maire de Tadoussac Charles Breton a avisé ses concitoyens via une publication sur la page Facebook municipale le 10 décembre en après-midi qu’une enquête épidémiologique de la santé publique était en cours dans son village.

« Il faut donc redoubler de prudence, surtout lors de la fréquentation des lieux publics. Je demande la collaboration des commerces, là où les gens se rassemblent et se croisent. C’est un maillon qui, s’il est faible, peut faire basculer la situation », est-il indiqué.

Selon l’élu, une visite de la Sûreté du Québec dans certains commerces a mis à jour un relâchement dangereux ces derniers jours.

« Les mesures de distanciations y étaient ignorées. Tenir un registre des clients est tout simple et permet de retracer rapidement d’éventuels porteurs du virus. J’encourage les bars et restaurants à adopter ou maintenir cette pratique. Aussi, comme client, nous avons la responsabilité de veiller à notre propre sécurité et, par le fait même, à celle de notre communauté », poursuit M. Breton.

Le maire a profité de l’occasion pour rappeler l’importance des mesures imposées par le gouvernement Legault.

« Dans nos maisons et lors de nos sorties, surtout en région de zone rouge, soyons extrêmement prudents. Un effort supplémentaire est nécessaire en ce temps qui, normalement, en est de rencontres et de réjouissances. Pensons aux éventuelles conséquences néfastes de nos imprudences », a-t-il soutenu dans son message.